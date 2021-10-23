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03:05 (мск), источник: Известия

Минпромторг опроверг рекомендацию QR-кодов на выходные в ноябре

Минпромторг опроверг рекомендации по введению QR-кодов на предприятиях общественного питания и торговли в российских регионах в период нерабочих дней в ноябре. Комментарий об этом ведомство распространило в пятницу, 22 октября.

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Источник: РИА "Новости"

«Рекомендации регионам действительно разрабатывались, однако в итоге не были одобрены. Было принято решение их не выпускать. В СМИ оказалась рабочая версия документа, которая так и не была направлена в регионы», — цитирует представителя пресс-службы Минпромторга ТАСС.

Неподтвержденная информация содержалась в письме главы ведомства Дениса Мантурова в адрес региональным правительствам.

В нем министр рекомендовал регионам ввести систему QR-кодов для посещения непродовольственных магазинов и общепита. Исключение составляли фудкорты, которым допускалось работать навынос.

20 октября Владимир Путин подписал указ об установлении нерабочих дней с сохранением заработной платы в стране на период с 30 октября по 7 ноября в связи с эпидемиологической ситуацией по коронавирусу. В Минпромторге, в свою очередь, сообщили, что товары первой необходимости будут доступны в продаже в объявленные нерабочими дни.

В России с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Справка
Чем режим нерабочих дней отличается от выходных и как он оплачивается?В России из-за ухудшения эпидемиологической ситуации ввели нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября.
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