Минпромторг опроверг рекомендацию QR-кодов на выходные в ноябре

«Рекомендации регионам действительно разрабатывались, однако в итоге не были одобрены. Было принято решение их не выпускать. В СМИ оказалась рабочая версия документа, которая так и не была направлена в регионы», — цитирует представителя пресс-службы Минпромторга ТАСС.
Неподтвержденная информация содержалась в письме главы ведомства Дениса Мантурова в адрес региональным правительствам.
В нем министр рекомендовал регионам ввести систему QR-кодов для посещения непродовольственных магазинов и общепита. Исключение составляли фудкорты, которым допускалось работать навынос.
20 октября Владимир Путин подписал указ об установлении нерабочих дней с сохранением заработной платы в стране на период с 30 октября по 7 ноября в связи с эпидемиологической ситуацией по коронавирусу. В Минпромторге, в свою очередь, сообщили, что товары первой необходимости будут доступны в продаже в объявленные нерабочими дни.
В России с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».