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13:22 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Германии нашли торт, испеченный во время Второй мировой войны

На нем сохранились украшения из крема и глазури.

Строители в немецком городе Любек случайно обнаружили ореховый торт, испеченный еще во времена Второй мировой войны.

79-летний десерт из фундука и миндаля сильно обуглился и почернел — очевидно, во время налета на город британской авиации в Вербное воскресенье в марте 1942 года, сообщает Hansestadt Lübeck.

Торт был обнаружен в районе Старого города, недалеко от ратуши и главной рыночной площади. Все еще завернутый в вощеную бумагу, он лежал в подвале одного из домов рядом с кофейным сервизом и музыкальными пластинками, в том числе «Лунной сонатой» и симфонией № 9 Людвига ван Бетховена.

Торт сохранил круглую форму, а украшения из крема и глазури по-прежнему видны. Исследование в лаборатории подтвердило его ореховый состав.

Во время британской бомбардировки часть первого этажа дома по адресу улица Альфштрассе, 18, обрушилась в подвал, где находилась кухня. Торт, сервиз и другие вещи оказались спрятаны под обломками, говорят археологи.

Очевидно, торт испекли для празднования Вербного воскресенья, а налет британской авиации застал хозяев дома врасплох. Британские королевские военно-воздушные силы бомбили город в ответ на нацистскую атаку в Ковентри в 1940 году.

С 1940 по апрель 1945 года в Любеке размещался лагерь для военнопленных офицеров. 2 мая 1945 года город был оккупирован англичанами без сопротивления.

Любек был основан в XII веке на месте небольшого к тому времени заброшенного деревянно-земляного княжеского укрепления славян-ободритов Буку. Достопримечательности города и порта на берегу Балтийского моря включены в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в Германии.

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