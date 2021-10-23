В Германии нашли торт, испеченный во время Второй мировой войны

Строители в немецком городе Любек случайно обнаружили ореховый торт, испеченный еще во времена Второй мировой войны.
79-летний десерт из фундука и миндаля сильно обуглился и почернел — очевидно, во время налета на город британской авиации в Вербное воскресенье в марте 1942 года, сообщает Hansestadt Lübeck.
Торт был обнаружен в районе Старого города, недалеко от ратуши и главной рыночной площади. Все еще завернутый в вощеную бумагу, он лежал в подвале одного из домов рядом с кофейным сервизом и музыкальными пластинками, в том числе «Лунной сонатой» и симфонией № 9 Людвига ван Бетховена.
Торт сохранил круглую форму, а украшения из крема и глазури по-прежнему видны. Исследование в лаборатории подтвердило его ореховый состав.
Во время британской бомбардировки часть первого этажа дома по адресу улица Альфштрассе, 18, обрушилась в подвал, где находилась кухня. Торт, сервиз и другие вещи оказались спрятаны под обломками, говорят археологи.
Очевидно, торт испекли для празднования Вербного воскресенья, а налет британской авиации застал хозяев дома врасплох. Британские королевские военно-воздушные силы бомбили город в ответ на нацистскую атаку в Ковентри в 1940 году.
С 1940 по апрель 1945 года в Любеке размещался лагерь для военнопленных офицеров. 2 мая 1945 года город был оккупирован англичанами без сопротивления.
Любек был основан в XII веке на месте небольшого к тому времени заброшенного деревянно-земляного княжеского укрепления славян-ободритов Буку. Достопримечательности города и порта на берегу Балтийского моря включены в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в Германии.