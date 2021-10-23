Юрист рассказал о новых правилах регистрации в мессенджерах в России

Постановление появилось на портале правовой информации. Оно должно вступить в силу с 1 марта 2022 года и будет действовать до 1 марта 2028 года.
В документе сказано, что при регистрации пользователя мессенджер обязан запросить у оператора связи данные о владельце номера. Если информации нет, то мессенджер обязан заблокировать учётную запись. Если же данные есть, то оператор обязан зафиксировать, какому номеру соответствуют какие данные в мессенджере.
Как рассказал «Секрету» Селезнёв, речь идёт об «ID в Telegram, а в WhatsApp это и есть сам номер телефона». Таким образом, у оператора мобильной связи будет храниться информация об учётной записи пользователя мессенджеров.
«Большинство популярных мессенджеров и так идентифицируют пользователя через мобильный номер. Но это делается не для исполнения постановления, а для удобства и привязки к пользователю. Просто на сегодняшний день идентификация по мобильному номеру наиболее удобна и проста. Вместе с тем она же и наименее безопасна из-за истории с перевыпуском SIM-карт по поддельным доверенностям или благодаря злоумышленникам среди сотрудников оператора мобильной связи», — сообщил «Секрету» юрист.
На обновление документа обратила внимание «Парламентская газета». Издание уточнило, что «правительство признало утратившим силу постановление от 27 октября 2018 года, устанавливающее правила идентификации пользователей в мессенджерах, и опубликовало новое, аналогичное предыдущему».
Селезнёв отметил, что всё же тексты постановлений от 2018 и от 2021 года отличаются. Старое ссылается только на правила оказания услуг телефонной связи, а новое ссылается также на правила оказания телематических услуг и правила оказания услуг по передаче данных. Поэтому «цель принятия постановления — скорее не столько внедрение новых норм, сколько приведение формулировок в соответствие с современными реалиями», — сказал юрист.
«Единственное: с 2018 года нет подтверждений тому, что по этому постановлению Роскомнадзор (РКН) наказывал каким-либо образом операторов мобильной связи или мессенджеры. Сам факт того, что это постановление было перевыпущено, говорит о том, что на эту сферу обратило внимание правительство. Пока не было сведений о том, что такие мессенджеры, как Telegram и Signal, сотрудничают с российскими властями. Хоть и были слухи, что Telegram стал более лояльным. Раз правительство занялось этим вопросом, то, возможно, следующим объектом применения технических средств противодействия угрозам станут мессенджеры, которые не исполняют это постановление», — заявил Селезнёв.
Технические средства противодействия угрозам использует РКН для фильтрации трафика и ограничения доступа к запрещённым ресурсам. С помощью этого оборудования власти в марте 2021 года замедлили работу Twitter из-за отказа удалять запрещённый контент.
«Мессенджеры Telegram и Signal идентифицируют пользователя, но только в своих целях, не для передачи данных российским властям или других стран. Есть мессенджеры, которые вообще не идентифицируют пользователя. Это Threema, Briar, Element. Так что можно ожидать блокировки протоколов, которые используют эти мессенджеры», — считает Селезнёв.
Он напомнил, что сейчас действует закон «О связи», который требует от мобильных операторов идентифицировать каждое лицо в соответствии с паспортными данными. Этот же закон требует подтверждать личность и корпоративных пользователей.
«Учитывая, что эти данные хранятся у оператора связи, а правила требуют от оператора связи хранить информацию об идентификаторах мессенджеров, то цель этого постановления — иметь возможность идентифицировать каждого пользователя мессенджера вплоть до паспортных данных», — заявил Селезнёв.
По его мнению, у принятия постановления будут два основных последствия. «Во-первых, это возможность идентифицировать лицо по мессенджеру при покупке или заказе какой-то госуслуги. Во-вторых, возможность выявить лицо, которое сделало сомнительную публикацию в каком-либо мессенджере», — заключил юрист.
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