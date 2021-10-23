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17:48 (мск), источник: Forbes

Российский миллиардер Валентин Гапонцев умер в США

Бизнесмен из российского списка Forbes Валентин Гапонцев скончался в США в возрасте 82 лет. Известность и состояние в $2,8 млрд предпринимателю принесли научные разработки в области лазерной физики.

Источник: РИА "Новости"

Бизнесмен и ученый Валентин Гапонцев скончался 22 октября в США от продолжительной болезни. Об этом Forbes сообщил источник, близкий к семье, и подтвердил сын предпринимателя Денис Гапонцев.

Точные причины смерти Гапонцева пока неизвестны. На протяжении нескольких лет перед смертью он боролся с онкологическим заболеванием.

Валентин Гапонцев — российский и американский физик и бизнесмен, совладелец компании IPG Photonics. Он был одним из первых предпринимателей в области лазерной физики и техники, волоконных и оптоэлектронных технологий. Будущий миллиардер родился во Львове в 1939 году, там же окончил Львовский политехнический институт и начал работу в одном из конструкторских бюро Министерства радиопромышленности СССР. После аспирантуры МФТИ перешел в Академию наук СССР.

В 51 год вместе с сотрудником НИИ «Полюс» Министерства электронной промышленности Александром Шестаковым создал ООО НТО «ИРЭ-Полюс» (теперь это часть IPG Photonics). В «ИРЭ-Полюс» Гапонцев разработал концепцию создания квантовых оптических генераторов, в основе которых лежала новая технологическая платформа. На ее основе были внедрены в массовое производство высокоэффективные лазерные фосфатные стекла, созданы волоконные лазеры и усилители, организован выпуск систем волоконно-оптической фиксированной связи.

В 1995 году ученый открыл производство промышленных лазеров в Германии, а в 1998 году — в США, где сейчас находится штаб-квартира IPG Photonics. У компании есть завод и в подмосковном городе Фрязино. В 2006 году компания провела IPO на бирже Nasdaq. Сегодня IPG Photonics — один из крупнейших производителей промышленных лазеров в мире, ее рыночная капитализация составляет $8,9 млрд. В последнем списке богатейших российских бизнесменов по версии Forbes Гапонцев занял 54 место с оценкой состояния в $2,8 млрд.

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В декабре 2018 года Гапонцев подал иск к Минфину США и Стивену Мнучину, на тот момент возглавляющему ведомство. Поводом для этого стало включение его в список «российских олигархов» в так называемом кремлевском докладе. Бизнесмен требовал от суда объявить решение незаконным, исключить его фамилию из списка и оплатить судебные издержки и гонорар адвокатам. В 2019 году сторонам удалось достичь мирового соглашения — американцы признали свою ошибку.

В 2010 году Гапонцеву присудили Государственную премию Российской Федерации «за комплекс инновационных разработок и создание высокотехнологичного производства волоконных лазеров и систем волоконно-оптической магистральной и локальной связи». В этом же году он был включен в список 28 выдающихся мировых ученых (по мнению международного Общества оптики и фотоники) в области лазерной физики, техники и технологии.

С момента основания IPG Photonics бизнесмен проживал в Вустере, штат Массачусетс. В августе 2021 года бизнесмен должен был приехать в Россию, и журналисты Forbes должны были c ним встретиться. Этим планам помешала пандемия коронавируса.

Елена Березанская

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