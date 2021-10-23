В РПЦ назвали условие лишения церковных наград из-за пыток заключенных

«Очень важно, чтобы по результатам расследования все виновные ответили перед законом. Что касается епархиальных наград, врученных нескольким сотрудникам ФСИН, по имеющейся у меня информации из Саратовской митрополии, если будет доказана причастность награжденных к происходившему, награды будут отозваны», — написал Легойда.
Он также подчеркнул, что любой христианин, «если он сотрудник ФСИН и столкнулся с ситуацией, подобно той, которая сейчас расследуется в саратовской колонии», должен остановить нарушение закона.
В июле медалью Саратовской митрополии «Спас Нерукотворный» III степени был награжден начальник областного управления ФСИН Алексей Федотов. В конце сентября его уволили «за серьезные просчеты в оперативно-служебной деятельности».
Сообщения о пытках в тюремной больнице в Саратовской области появились через две недели, в начале октября. Однако «Новая газета» писала, что о нарушениях в областной туберкулезной больнице № 1 родственники заключенных рассказывали еще с середины 2000-х годов, а портал Gulagu.net, который в октябре опубликовал данные о пытках, сообщал о преступлениях в больнице несколько раз в течение этого года.
Кроме Федотова, также архиерейскими грамотами были награждены заместитель начальника УФСИН полковник внутренней службы Антон Глебов и главный государственный санитарный врач УФСИН полковник внутренней службы Анатолий Скрипцов.
Как сообщал Gulagu.net, видеозаписи с пытками и изнасилованиями заключенных проекту передал бывший заключенный саратовской колонии Сергей Савельев. Во время заключения он собирал видеоархив с нарушениями, а после освобождения обнародовал его.
В субботу стало известно, что российское МВД объявило Савельева в розыск «по статье УК». По словам мужчины, он покинул страну и попросил политического убежища во Франции.
После публикации видео с пытками СК возбудил семь уголовных дел, а ФСИН и Генпрокуратура начали проверку.
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