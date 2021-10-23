Петербург закрывается на локдаун во время нерабочих дней

Согласно документу, в вышеназванный период запрещается:
Коронавирус в Санкт-Петербурге обнаружен у 3360 человек за сутки, это максимальное значение с 5 января, свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с COVID-19. Всего в городе с начала пандемии было выявлено 683 103 случая заражения коронавирусом.
Сегодня в России было зафиксировано наибольшее количество смертей от COVID-19 (1075) и новых случаев заражения (37 678). Показатели обновляют рекорды третий день подряд.
Напомним, из-за роста заболеваемости коронавирусом президент Владимир Путин объявил нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября по всей стране. Нерабочие дни объявлены с сохранением заработной платы, а после вакцинации от COVID-19 предлагается давать по два выходных. При необходимости нерабочие дни можно будет продлить, отметил президент.