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22:23 (мск), источник: Коммерсантъ

Петербург закрывается на локдаун во время нерабочих дней

Санкт-петербургские власти вводят новые антикоронавирусные меры. С 30 октября по 7 ноября в городе ограничивают работу предприятий общепита, розничной торговли, объектов развлечения и досуга. Соответствующее постановление правительства подписал губернатор Александр Беглов.

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Источник: РИА "Новости"

Согласно документу, в вышеназванный период запрещается:

  • деятельность предприятий общественного питания (за исключением обслуживания навынос и доставки);.
  • деятельность объектов розничной торговли (за исключением аптек, заправок для электромобилей);.
  • предоставление услуг салонов красоты (за исключением парикмахерских), косметических салонов, СПА-салонов, ветеринарных услуг (за исключением услуг по оказанию экстренной ветеринарной помощи);.
  • допуск посетителей в фитнес-центры, плавательные бассейны, аквапарки, океанариумы, аттракционы, ледовые катки, на объекты развлечения и досуга, а также в букмекерские конторы;.
  • доступ посетителей в детские игровые комнаты, детские развлекательные центры;.
  • предоставление государственных, муниципальных и иных услуг в помещениях органов государственной власти Санкт-Петербурга;.
  • проведение спортивных мероприятий;.
  • проведение культурных и зрелищных (за исключением деятельности театров и музеев) мероприятий.

Коронавирус в Санкт-Петербурге обнаружен у 3360 человек за сутки, это максимальное значение с 5 января, свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с COVID-19. Всего в городе с начала пандемии было выявлено 683 103 случая заражения коронавирусом.

Сегодня в России было зафиксировано наибольшее количество смертей от COVID-19 (1075) и новых случаев заражения (37 678). Показатели обновляют рекорды третий день подряд.

Напомним, из-за роста заболеваемости коронавирусом президент Владимир Путин объявил нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября по всей стране. Нерабочие дни объявлены с сохранением заработной платы, а после вакцинации от COVID-19 предлагается давать по два выходных. При необходимости нерабочие дни можно будет продлить, отметил президент.

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