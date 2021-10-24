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03:17 (мск), источник: ТАСС

Эксперт допустил продление нерабочих дней, введенных из-за COVID-19

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Нерабочие дни, введенные в России из-за ситуации с коронавирусом, вероятнее всего, будут продлены, так как для полноценной борьбы с коронавирусом нужно прервать контакты минимум на две недели. Такое мнение ТАСС высказал основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев.

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Источник: Depositphotos

«Правительство объявило каникулы с 30 октября по 7 ноября. Но вероятно, что они будут продлены. Потому что минимальный срок, после которого будет заметен спад, — это минимум две недели. Столько нужно, чтобы переломить тренд», — сказал он.

Эксперт также отметил, что сейчас правительство принимает все необходимые меры для повышения охвата вакцинации от ковида.

«В европейских странах вакцинировано 80% населения, сейчас прививают подростков. Пока мы не придем к такому показателю, уровень заболеваемости останется таким, как был на этой неделе: каждая восьмая смерть от ковида в мире пришлась на Россию, в то время как в стране живет только 1/57 часть населения земного шара», — заключил он.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об установлении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября в связи с неблагоприятной эпидобстановкой. При этом ограничительные меры могут варьироваться на территории разных регионов. Власти Москвы и Подмосковья из-за ситуации с коронавирусом объявили нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября.

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