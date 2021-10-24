В Германии зафиксировали рекордный рост заболеваемости COVID-19 за неделю

Неделю назад, с 11 по 17 октября, показатель недельной заболеваемость COVID-19 составлял 72,7 случаев на 100 тыс. человек, передавал телеканал BR 24 со ссылкой на данные института. А еще неделю назад было зарегистровано 66,1 случаев заражения коронавирусом в Германии на 100 тыс. человек.
За последние сутки в Германии, как следует из данных Института Роберта Коха, 15 145 человек заболели COVID-19, 86 человек умерли.
Общее число заразивших коронавирусом в стране за все время пандемии составляет 4 452 425 человек, 95 077 человек умерли.
Ранее, 18 октября министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил о возможном снятии ограничений в связи с COVID-19 в стране 25 ноября, передавал немецкий телеканал NTV.
«Это положит конец чрезвычайному положению, которое существовало с 28 марта 2020 года и, следовательно, в течение почти 19 месяцев», — сказал Шпан. Он сослался на данные Института Роберта Коха о том, что для граждан, вакцинированных от коронавируса, риск заражения «умеренный».