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09:11 (мск), источник: РБК

В РПЦ исключили обязательную вакцинацию от COVID-19 для священников

Русская православная церковь не будет вводить обязательную вакцинацию от коронавируса для священников. Об этом сообщил председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE».

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Источник: AP 2021

«Я не думаю, что церковь кого-то будет обязывать, все-таки мы выступаем за свободное решение человека», — сказал Легойда. Он также отметил, что у кого-то могут быть медицинские противопоказания к вакцинации от COVID-19.

Ранее глава синодального отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что священники обязаны сделать прививку от коронавируса.

Он объяснил свою позицию тем, что священник находится в постоянном контакте с очень большим количеством людей.

«Я не считаю, что она [вакцинация от COVID-19] должна быть обязательной для всех. Но, по-видимому, она должна стать обязательной для очень многих категорий работников, для тех людей, которые работают с другими людьми», — сказал Иларион.

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16 октября митрополит назвал неразумными доводы тех людей, которые опасаются, что прививка от коронавируса приведет к другим болезням.

«Если это называется рассудительностью, то я очень сильно сомневаюсь, что у человека все в порядке с мозгами. Вы просто повторяете самые нелепые мифы, которые существуют по поводу вакцины, озвучиваете непроверенные теории вопреки очевидным фактам», — сказал он в ответ на комментарий зрителя о таких возможных последствиях прививки как бесплодие, импотенция, уменьшение продолжительности жизни.

Факты свидетельствуют о том, что прошедшие вакцинацию люди продолжают нормальную и полноценную жизнь, а последствия возникают у тех, кто, напротив, не вакцинируется и заболевает, добавил Иларион.

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