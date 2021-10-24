В РПЦ исключили обязательную вакцинацию от COVID-19 для священников

«Я не думаю, что церковь кого-то будет обязывать, все-таки мы выступаем за свободное решение человека», — сказал Легойда. Он также отметил, что у кого-то могут быть медицинские противопоказания к вакцинации от COVID-19.
Ранее глава синодального отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что священники обязаны сделать прививку от коронавируса.
Он объяснил свою позицию тем, что священник находится в постоянном контакте с очень большим количеством людей.
«Я не считаю, что она [вакцинация от COVID-19] должна быть обязательной для всех. Но, по-видимому, она должна стать обязательной для очень многих категорий работников, для тех людей, которые работают с другими людьми», — сказал Иларион.
16 октября митрополит назвал неразумными доводы тех людей, которые опасаются, что прививка от коронавируса приведет к другим болезням.
«Если это называется рассудительностью, то я очень сильно сомневаюсь, что у человека все в порядке с мозгами. Вы просто повторяете самые нелепые мифы, которые существуют по поводу вакцины, озвучиваете непроверенные теории вопреки очевидным фактам», — сказал он в ответ на комментарий зрителя о таких возможных последствиях прививки как бесплодие, импотенция, уменьшение продолжительности жизни.
Факты свидетельствуют о том, что прошедшие вакцинацию люди продолжают нормальную и полноценную жизнь, а последствия возникают у тех, кто, напротив, не вакцинируется и заболевает, добавил Иларион.