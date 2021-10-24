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15:38 (мск), источник: ТАСС

Попова призвала ограничить контакты сейчас, чтобы «хорошо встретить Новый год»

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Россияне сегодня должны приложить максимум усилий для борьбы с пандемией, в том числе ограничить контакты, чтобы «хорошо встретить Новый год», заявила в воскресенье глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия-1».

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Источник: РИА "Новости"

«И хочу сказать, дальше нам нужно идти к новогодним праздникам. Но чтобы хорошо встретить Новый год, мы должны очень бережно отнестись к своему здоровью, и главная сегодня задача — сократить количество контактов», — сказала она в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Попова также призвала использовать предстоящие нерабочие дни для того, чтобы привиться от коронавируса, и в этот период оставаться дома.

«Эти семь дней нужно использовать еще для того, чтобы привиться. Это единственный способ остановить распространение [инфекции]. Другого нет. Третьего не будет, никто не спрячется ни дома, ни под столом, нигде. Это тот страх, от которого бежать внутрь себя и прятаться или считать, что тебя не тронет, — да никогда. Вирус на то и вирус — он пришел, он заразный, он опасный, и он непредсказуемый», — добавила она.

«Конечно, эти дни нужно провести дома и с семьей. Дома, дома, дома», — подчеркнула глава ведомства.

Ранее президент России Владимир Путин установил в стране нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября включительно. В ряде регионов приняли решение объявить их раньше.

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