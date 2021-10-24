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15:15 (мск), источник: BBC News Русская служба

Скончался режиссер «Особенностей национальной охоты» Александр Рогожкин

Советский и российский режиссер Александр Рогожкин скончался в Санкт-Петербурге в возрасте 72 лет.

Источник: РИА "Новости"

О его смерти сообщила кинокритик Ольга Шервуд. «Совершенно удивительный, гениальный, он был кошмарно недооценен», — написала она в «Фейсбуке».

В киностудии «Ленфильм» изданию «Фонтанка» подтвердили, что режиссер скончался.

Александр Рогожкин был наиболее известен как автор серии фильмов «Особенности национальной охоты», «Особенности национальной рыбалки», «Особенности национальной охоты в зимний период». Он также снимал сериал «Улицы разбитых фонарей». Его фильмы были удостоены премий «Ника», «Золотой орел» и «Кинотавр».

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