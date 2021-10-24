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22:22 (мск), источник: ТАСС

Глава ВОЗ заявил, что человечество имеет все инструменты для победы над пандемией

БЕРЛИН, 24 октября. /ТАСС/. Мир обладает всеми необходимыми инструментами для победы над пандемией коронавируса, включая медицинские, однако эти возможности не используются должным образом. Об этом заявил в воскресенье генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, призвавший мировое сообщество добиться к концу года не менее чем 40%-ного охвата вакцинацией от COVID-19 во всех странах.

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Источник: Reuters

Выступая на проходящем в Берлине Всемирном саммите здравоохранения, Гебрейесус сказал, что ему очень часто задают вопрос о том, когда завершится пандемия.

«Мой ответ: пандемия закончится тогда, когда мир решит ее завершить. Это в наших руках», — отметил глава ВОЗ, добавив, что у мирового сообщества «имеются все необходимые инструменты», в том числе в сфере общественного здравоохранения и медицины, для победы над пандемией.

«Однако мир не использовал эти инструменты хорошо. Еженедельно умирают почти 50 тыс. человек, и пандемия далеко не закончена. И это только те смерти, о которых поступают сообщения», — констатировал гендиректор.

Он напомнил об объявленной ранее ВОЗ цели: вакцинировать от коронавируса не менее 40% населения каждой страны к концу 2021 года.

Эта цель достижима «только в том случае, если заявления стран и компаний, контролирующих поставки [вакцин], будут соответствовать их действиям», подчеркнул Гебрейесус.

Он призвал государства, в которых уже достигнут 40-процентный охват прививками, включая все страны G20, в приоритетном порядке поставлять препараты международному механизму COVAX и Африканской целевой группе по приобретению вакцины (AVAT).

«Страны Группы двадцати должны немедленно выполнить свои обязательства и поделиться дозами. Производители должны отдать приоритет и в срочном порядке выполнить свои контракты с COVAX и AVAT, а также быть более транспарентными в том, что и куда направлено», — сказал глава ВОЗ.

Он призвал фармацевтические компании «делиться ноу-хау, технологиями и лицензиями, что также включает приостановку прав интеллектуальной собственности [на вакцины]». «Если мы это сделаем, то сможем положить конец пандемии и ускорить глобальное восстановление», — заключил гендиректор.

По данным ВОЗ на 22 октября, в мире зарегистрировано 242 348 657 случаев заражения коронавирусом, умерли 4 927 732 человека.

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