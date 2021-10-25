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01:31 (мск), источник: ТАСС

Гинцбург: QR-коды надо сохранить до достижения коллективного иммунитета на уровне 80%

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Система QR-кодов о вакцинации от коронавируса, введенная в ряде регионов России для улучшения эпидобстановки, должна действовать, пока уровень коллективного иммунитета в стране не достигнет как минимум 80%. Такое мнение высказал ТАСС директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

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Источник: РИА "Новости"

«Пока не менее 80% не провакцинируются, надо держать эту жесткую дистанцию между вакцинированными и невакцинированными путем QR-кодов. Этот подход уже показал эффективность во многих странах мира, где действовали и продолжают действовать ограничения для невакцинированных на посещение тех или иных мест, пользование инфраструктурой», — сказал он.

По мнению Гинцбурга, если будет осуществляться жесткий контроль за наличием QR-кодов, то в течение двух месяцев большинство граждан пройдут вакцинацию, а если «это будет спустя рукава и не будет жестких границ» между вакцинированными и невакцинированными, то будут постоянные волны.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что ситуация с коронавирусом в России становится сложнее из-за недостаточных темпов вакцинации и несоблюдения ограничительных мер.

По ее словам, только за последнюю неделю заболеваемость в стране возросла на 15,5%, в 35 регионах она превышает среднероссийский уровень, а критические показатели смертности от коронавируса и тяжелого течения болезни отмечаются в 17 регионах России.

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