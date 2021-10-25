Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 25 октябряДень рождения Пабло Пикассо, первая бытовая микроволновка, землетрясение и цунами в Индонезии и другие события, произошедшие в этот день
Фоторепортажи
11Как выглядят самые известные стены в мире
7Семь сохранившихся чудес света показали на фото
10:08 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

В России тестируют технологию по предотвращению нападений в школах

Российские школы начали проявлять интерес к IT-системам, которые могут защитить их от нападений на учащихся, выяснил «Ъ». Компания NtechLab тестирует в Самаре проект по распознаванию людей с оружием на подходах к школам. Система должна заранее находить потенциальных стрелков и вызывать полицию. Хотя решение и выглядит своевременно на фоне участившихся нападений на школы, эксперты сомневаются в его эффективности: камеры потенциально могут распознать только дробовики и винтовки, которые злоумышленник несет открыто, но не отследят небольшой пистолет, особенно в темноте.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

NtechLab (среди совладельцев — «Ростех» и фонд Рубена Варданяна) готовит проект по защите школ от «колумбайнеров» (подростки, которые организуют нападения на школы и колледжи, — по названию американской школы «Колумбайн», где в 1999 произошло массовое убийство.— «Ъ»), рассказал «Ъ» директор по консалтингу компании Глеб Дьяконов. Интерес к технологии, по данным NtechLab, уже проявили «шесть крупных заказчиков, включая местные власти, в одном из регионов уже идет “пилот”». Источник «Ъ» уточняет, что речь идет об одной из школ в Самаре.

По словам господина Дьяконова, в том районе города, где находится школа, будут установлены видеокамеры, которые смогут выявлять людей, несущих оружие. Как только камера зафиксирует потенциального стрелка, она подаст сигнал на пульт охранника в школу.

Если охранник не отреагирует на сообщение, система автоматически заблокирует входы в учебное заведение, подаст сигнал тревоги внутри школы и сообщит о потенциальной угрозе полиции.
Новость
ГИБДД сможет моментально выявлять пьяных водителей

«Камеры оснащаются технологией, способной распознавать конкретный вид оружия. Например, могут быть системы, отлично работающие при свете дня с дробовиками и винтовками, но нет систем, которые смогут отследить небольшой пистолет, особенно в темноте. Если пистолет спрятан во внутреннем кармане, мы этого не увидим», — признают в NtechLab.

За последние полгода в России произошло сразу три громких нападения вооруженных подростков на образовательные учреждения. В середине мая 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в гимназии № 175 в Казани, результате которой погибли 7 детей и 2 взрослых, 20 человек госпитализировали. Ильназ Галявиев был вооружен полуавтоматическим ружьем Hatsan Escort. Он прошел маршрут от дома до школы, не скрывая ружья и сумки с боеприпасами.

В конце сентября студент юрфака Пермского государственного национального исследовательского университета Тимур Бекмансуров расстрелял из ружья Huglu 6 человек в вузе, еще 28 — были ранены. Преступник проделал часть пути к вузу пешком, не скрывая ружье, к тому же был одет в бронежилет и каску.

Читайте также
В Госдуму внесли законопроект об определении порядка работы дорожных камер

Трагедия чуть не произошла 18 октября: в школу в поселке Сарс Пермского края зашел шестиклассник, вооруженный карабином «Сайга». Школьник успел выстрелить в потолок и дверь, но затем его разоружила директор школы.

У проекта могут возникнуть организационные сложности по части интеграции решения коммерческой компании в информационный контур МВД, допускает директор по продуктовой стратегии «Группы Т1» Сергей Иванов.

«Технически же реализовать проект реально, хотя сложно. Необходимы камеры с высоким разрешением. К тому же нейросеть должна распознавать людей с оружием в плотном потоке горожан, а для этого она должна быть обучена на дата-сетах», — отмечает он.

Сложность в том, что нужно распознавать не лицо человека, а оружие, которое, как правило, открыто не носят, говорит исполнительный директор Artezio Павел Адылин.

По мнению технического директора компании «Системы компьютерного зрения» (входит в группу «Ланит») Михаила Смирнова, процент срабатывания системы будет не очень высоким. «Было бы правильнее выявлять людей, которые ведут себя нехарактерно: оборачиваются, нервничают, несут тяжелые сумки», — полагает он.

Безопасность учебных заведений волнует сегодня большинство людей, говорит «Ъ» глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн. «Сегодня уже есть примеры внедрения систем безопасности в школах. В частности, в Самарской области успешно реализован пилотный проект контроля доступа с системой распознавания лиц в школе. Данные, получаемые с камер, интегрированы с комплексом “Безопасный город”, что позволяет контролировать обстановку на территории школы», — отмечает он. По его мнению, положительный опыт самарской школы можно масштабировать по всей стране. Московские власти планируют внедрить систему распознавания лиц в школах в 2022 году.

Никита Королев

Во время загрузки произошла ошибка.
 С ноября гречка, овсянка и хлопья подорожают на 20%
Ульяновские власти простили министра за отпуск в Ницце
В шести регионах России начались нерабочие дни
Опубликованы первые фотографии дельта-штамма коронавируса
Путин поручил обеспечить россиянам два выходных на вакцинацию
В России выявили новый максимум случаев COVID-19 за сутки
Мумии в Египте оказались древнее, чем считали ученые
В ноябре начнут выдавать новые субсидии и компенсации
Инфекционист назвал «любимые органы» коронавируса
Здоровье
Ковид назвали сезонной инфекцией Как и в случае гриппа, волны заражений нарастают при похолодании и снижении влажности воздуха.
Hi-Tech
Раскрыт необычный способ быстро проверить натуральность продуктов Рассказываем, как проверить качество продуктов в магазине с помощью смартфона
Горячие темы на Авто
Ты чувствуешь себя агрессором? Нет? А ты АГРЕССОР! 299
"Гримасы" переписи... 247
Еще один источник улучшения благосостояния гайцев? 225
Кто? Кто? Кто? 191
Кино
Умер актер из сериала «Друзья» Джеймс Майкл Тайлер скончался на 60-м году жизни
Товары для дома
8 нужных предметов на кухне, которые помогут не выбрасывать еду
Cуперполезные находки с AliExpress, которые сделают жизнь проще
Что купить, если вы фанат сериала «Игра в кальмара»
Как правильно ухаживать за одеждой и обувью (фото)
Дети
Данила Козловский показал редкие снимки подросшей дочери Актер прилетел в Нью-Йорк, чтобы побыть с девочкой  
Леди
Названы самые красивые звезды, увеличившие грудь (мнение хирурга) Случаев, когда установка имплантов помогла звездам чувствовать себя увереннее, немало
Дом
В США продали особняк Аль Капоне. Он стоил больше 1 млрд рублей
5 нужных предметов для тех, кто мерзнет дома
7 интерьеров, где удалось вписать музыкальные инструменты
7 зарубежных ванных комнат с мебелью ИКЕА (это красиво!)
Подпишитесь на нас
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь