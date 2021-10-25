В России тестируют технологию по предотвращению нападений в школах

NtechLab (среди совладельцев — «Ростех» и фонд Рубена Варданяна) готовит проект по защите школ от «колумбайнеров» (подростки, которые организуют нападения на школы и колледжи, — по названию американской школы «Колумбайн», где в 1999 произошло массовое убийство.— «Ъ»), рассказал «Ъ» директор по консалтингу компании Глеб Дьяконов. Интерес к технологии, по данным NtechLab, уже проявили «шесть крупных заказчиков, включая местные власти, в одном из регионов уже идет “пилот”». Источник «Ъ» уточняет, что речь идет об одной из школ в Самаре.
По словам господина Дьяконова, в том районе города, где находится школа, будут установлены видеокамеры, которые смогут выявлять людей, несущих оружие. Как только камера зафиксирует потенциального стрелка, она подаст сигнал на пульт охранника в школу.
Если охранник не отреагирует на сообщение, система автоматически заблокирует входы в учебное заведение, подаст сигнал тревоги внутри школы и сообщит о потенциальной угрозе полиции.
«Камеры оснащаются технологией, способной распознавать конкретный вид оружия. Например, могут быть системы, отлично работающие при свете дня с дробовиками и винтовками, но нет систем, которые смогут отследить небольшой пистолет, особенно в темноте. Если пистолет спрятан во внутреннем кармане, мы этого не увидим», — признают в NtechLab.
За последние полгода в России произошло сразу три громких нападения вооруженных подростков на образовательные учреждения. В середине мая 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в гимназии № 175 в Казани, результате которой погибли 7 детей и 2 взрослых, 20 человек госпитализировали. Ильназ Галявиев был вооружен полуавтоматическим ружьем Hatsan Escort. Он прошел маршрут от дома до школы, не скрывая ружья и сумки с боеприпасами.
В конце сентября студент юрфака Пермского государственного национального исследовательского университета Тимур Бекмансуров расстрелял из ружья Huglu 6 человек в вузе, еще 28 — были ранены. Преступник проделал часть пути к вузу пешком, не скрывая ружье, к тому же был одет в бронежилет и каску.
Трагедия чуть не произошла 18 октября: в школу в поселке Сарс Пермского края зашел шестиклассник, вооруженный карабином «Сайга». Школьник успел выстрелить в потолок и дверь, но затем его разоружила директор школы.
У проекта могут возникнуть организационные сложности по части интеграции решения коммерческой компании в информационный контур МВД, допускает директор по продуктовой стратегии «Группы Т1» Сергей Иванов.
«Технически же реализовать проект реально, хотя сложно. Необходимы камеры с высоким разрешением. К тому же нейросеть должна распознавать людей с оружием в плотном потоке горожан, а для этого она должна быть обучена на дата-сетах», — отмечает он.
Сложность в том, что нужно распознавать не лицо человека, а оружие, которое, как правило, открыто не носят, говорит исполнительный директор Artezio Павел Адылин.
По мнению технического директора компании «Системы компьютерного зрения» (входит в группу «Ланит») Михаила Смирнова, процент срабатывания системы будет не очень высоким. «Было бы правильнее выявлять людей, которые ведут себя нехарактерно: оборачиваются, нервничают, несут тяжелые сумки», — полагает он.
Безопасность учебных заведений волнует сегодня большинство людей, говорит «Ъ» глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн. «Сегодня уже есть примеры внедрения систем безопасности в школах. В частности, в Самарской области успешно реализован пилотный проект контроля доступа с системой распознавания лиц в школе. Данные, получаемые с камер, интегрированы с комплексом “Безопасный город”, что позволяет контролировать обстановку на территории школы», — отмечает он. По его мнению, положительный опыт самарской школы можно масштабировать по всей стране. Московские власти планируют внедрить систему распознавания лиц в школах в 2022 году.
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