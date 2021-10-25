02:47 (мск), источник: Известия
Вирусолог объяснил рост числа тяжелобольных COVID-19
Коронавирусная инфекция сейчас маскируется под сезонные ОРВИ с насморком, болью в горле и в первые дни не всегда дает характерную для COVID-19 потерю обоняния, сказал «Известиям» врач-педиатр, инфекционист и вакцинолог, главный врач центра «Лидер-медицина» Евгений Тимаков. Многие обращаются к врачу, только когда поражены внутренние органы, добавил он. А запоздалое получение медпомощи чревато тяжелым течением COVID-19 и повышенным риском летального исхода, подчеркнул специалист.