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02:47 (мск), источник: Известия

Вирусолог объяснил рост числа тяжелобольных COVID-19

Коронавирусная инфекция сейчас маскируется под сезонные ОРВИ с насморком, болью в горле и в первые дни не всегда дает характерную для COVID-19 потерю обоняния, сказал «Известиям» врач-педиатр, инфекционист и вакцинолог, главный врач центра «Лидер-медицина» Евгений Тимаков. Многие обращаются к врачу, только когда поражены внутренние органы, добавил он. А запоздалое получение медпомощи чревато тяжелым течением COVID-19 и повышенным риском летального исхода, подчеркнул специалист.

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Источник: Известия

«Люди не сразу начинают подозревать у себя коронавирус. Вариант коронавируса “Дельта” поражает людей всех возрастов, детей в том числе. Даже те, кто болел другими штаммами, могут заболевать повторно. У вакцинированных больше шансов избежать тяжелого течения болезни», — отметил Евгений Тимаков.

Ранее московские медики обратили внимание на рост числа случаев тяжелого течения COVID-19. Об этом, в частности, сообщила в телеэфире главврач городской больницы № 52 Марьяна Лысенко. Больше всего тяжелобольных среди людей пожилого возраста, добавила она, «хотя средний возраст [болеющих] существенно снизился и сейчас стали очень активно болеть дети».

Также о ситуации с тяжелыми больными 19 октября написал в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин: «В два раза выросло число пациентов, находящихся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии».

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