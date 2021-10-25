04:00 (мск), источник: Известия
В России могут запретить использование бытовых усилителей сотовой связи
«Вымпелком» предложил Минцифры разработать нормативные документы, запрещающие ввоз в РФ, установку и эксплуатацию бытовых усилителей сотового сигнала (репитеров). Об этом «Известиям» рассказал директор по регуляторным вопросам оператора Константин Зудин. Такое обращение поступило в Минцифры, подтвердили в ведомстве. В министерстве отчасти разделяют озабоченность операторов, отметил директор департамента госрегулирования рынка телекоммуникаций Минцфиры Дмитрий Тур.