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04:00 (мск), источник: Известия

В России могут запретить использование бытовых усилителей сотовой связи

«Вымпелком» предложил Минцифры разработать нормативные документы, запрещающие ввоз в РФ, установку и эксплуатацию бытовых усилителей сотового сигнала (репитеров). Об этом «Известиям» рассказал директор по регуляторным вопросам оператора Константин Зудин. Такое обращение поступило в Минцифры, подтвердили в ведомстве. В министерстве отчасти разделяют озабоченность операторов, отметил директор департамента госрегулирования рынка телекоммуникаций Минцфиры Дмитрий Тур.

Источник: Известия

Участники сотового рынка отмечают, что дешевые репитеры фактически становятся генераторами помех и могут глушить сотовую связь на расстоянии сотен метров или даже километров. Особенно остро эта проблема стоит в Москве и Подмосковье — каждый год в столице и области выявляется несколько сотен таких источников помех, причем выключить удается далеко не все из них, сетуют в отрасли.

Действующие механизмы для борьбы с незаконно установленными репитерами и их владельцами малоэффективны, считает представитель «Мегафона». По его мнению, необходимо разработать нормативно-правовые акты, которые позволили бы решить проблему.

Предложенный «Вымпелкомом» вариант кажется рабочим и достоин обсуждения — ввоз репитеров должен быть доступен только компаниям из утвержденного списка, считает представитель Tele2 Дарья Колесникова.

Во время загрузки произошла ошибка.
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