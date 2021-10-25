Способ увеличения добычи нефти нашли в России

Как объяснили специалисты университета, один их вариантов повышения нефтеотдачи — это закачка газа в нефтеносный пласт.
И для этого требуются газы высокой степени очистки. Очистку газов производят при помощи специальных устройств — селективных мембран.
Так, ученые из ТюмГУ первыми в мире построили такую модель процессов в трубчатой селективной мембране, что она делает более точные количественные расчеты и значительно повышает качество очистки газа. Этого удалось добиться благодаря учету явлений, происходящих не только внутри отдельных трубок, но и снаружи, между ними.
«Наши данные позволяют проектировать более эффективные мембранные установки для получения газов как для улучшения нефтеотдачи, так и для совершенствования процессов в других отраслях химической промышленности. При использовании нашего метода концентрация газа на выходе будет свыше 90%, что на 10−20% больше, чем в существующих сегодня подходах. Кроме того, полученные так газы будут существенно дешевле», — передали в «РИА Новости» слова инженера кафедры моделирования физических процессов и систем Александра Гильманова.
Созданная учеными физико-математическая модель процесса очистки также поможет улучшить ряд процессов в химической промышленности.
Коллектив продолжает работу в этом направлении, разрабатывая оптимальные конфигурации других видов мембран.
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