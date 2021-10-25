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06:34 (мск), источник: Известия

Способ увеличения добычи нефти нашли в России

Добычу нефти из уже работающих месторождений можно будет увеличить при помощи новой технологии очистки газов. Об этом сообщили в пресс-службе Тюменского государственного университета (ТюмГУ) в понедельник, 25 октября.

Источник: Известия

Как объяснили специалисты университета, один их вариантов повышения нефтеотдачи — это закачка газа в нефтеносный пласт.

И для этого требуются газы высокой степени очистки. Очистку газов производят при помощи специальных устройств — селективных мембран.

Так, ученые из ТюмГУ первыми в мире построили такую модель процессов в трубчатой селективной мембране, что она делает более точные количественные расчеты и значительно повышает качество очистки газа. Этого удалось добиться благодаря учету явлений, происходящих не только внутри отдельных трубок, но и снаружи, между ними.

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«Наши данные позволяют проектировать более эффективные мембранные установки для получения газов как для улучшения нефтеотдачи, так и для совершенствования процессов в других отраслях химической промышленности. При использовании нашего метода концентрация газа на выходе будет свыше 90%, что на 10−20% больше, чем в существующих сегодня подходах. Кроме того, полученные так газы будут существенно дешевле», — передали в «РИА Новости» слова инженера кафедры моделирования физических процессов и систем Александра Гильманова.

Созданная учеными физико-математическая модель процесса очистки также поможет улучшить ряд процессов в химической промышленности.

Коллектив продолжает работу в этом направлении, разрабатывая оптимальные конфигурации других видов мембран.

25 октября стало известно, что российские специалисты разрабатывают беспилотники (БПЛА) для сканирования лесов на больших скоростях. Такие БПЛА могут пригодиться для поисков различных целей — от редких животных до диверсантов и беглых преступников.

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