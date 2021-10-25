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07:54 (мск), источник: Известия

Вирусолог назвал возможный период пика заболеваемости COVID-19 в РФ

Пик новой волны заболеваемости COVID-19 в России может наступить в декабре. Такое мнение высказал в понедельник, 25 декабря, профессор вирусологии Александр Чепурнов. Эксперт отметил, что ориентируется в своем прогнозе на прошлогоднюю волну, которая была осенью и зимой. Тогда пик как раз пришелся на начало декабря.

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Источник: Известия

«Я предполагаю, что в этом году дело пойдет примерно таким же образом. Если это так, то нам предстоит увидеть “жесткие” цифры (заболеваемости. — Ред.). Я мечтаю ошибиться», — приводит его слова радио Sputnik.

В тоже время, по мнению Чепурнова, повторение прошлогоднего сценария — не единственный возможный вариант развития событий.

«Мы можем достичь пика волны уже через неделю, а потом начнется снижение, а может и нет. То, что я соотнес прогноз с прошлогодней историей, не означает, что ровно так оно и будет», — уточнил вирусолог.

Специалист заметил, что боится загадывать, достигнет ли количество заболевающих отметки в 40 тыс. в день или нет, это будет зависеть от того, «где на самом деле окажется пик».

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В заключение Чепурнов констатировал, что единственным способом остановить распространение инфекции является вакцинация.

Ранее, 23 октября, заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что показатели числа заражений коронавирусной инфекцией в России к концу года должны быть более спокойными.

22 октября Пшеничная заявила, что вводимых в настоящее время в России мер для остановки роста заболеваемости COVID-19, возможно, будет достаточно, если население продолжит активную вакцинацию.

20 октября президент России Владимир Путин подписал указ о введении в стране с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней с сохранением заработной платы. При этом, как указал российский лидер, регионы могут при необходимости вводить нерабочие дни уже с 23 октября и продлить их после 7 ноября.

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