Вирусолог назвал возможный период пика заболеваемости COVID-19 в РФ

«Я предполагаю, что в этом году дело пойдет примерно таким же образом. Если это так, то нам предстоит увидеть “жесткие” цифры (заболеваемости. — Ред.). Я мечтаю ошибиться», — приводит его слова радио Sputnik.
В тоже время, по мнению Чепурнова, повторение прошлогоднего сценария — не единственный возможный вариант развития событий.
«Мы можем достичь пика волны уже через неделю, а потом начнется снижение, а может и нет. То, что я соотнес прогноз с прошлогодней историей, не означает, что ровно так оно и будет», — уточнил вирусолог.
Специалист заметил, что боится загадывать, достигнет ли количество заболевающих отметки в 40 тыс. в день или нет, это будет зависеть от того, «где на самом деле окажется пик».
В заключение Чепурнов констатировал, что единственным способом остановить распространение инфекции является вакцинация.
Ранее, 23 октября, заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что показатели числа заражений коронавирусной инфекцией в России к концу года должны быть более спокойными.
22 октября Пшеничная заявила, что вводимых в настоящее время в России мер для остановки роста заболеваемости COVID-19, возможно, будет достаточно, если население продолжит активную вакцинацию.
20 октября президент России Владимир Путин подписал указ о введении в стране с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней с сохранением заработной платы. При этом, как указал российский лидер, регионы могут при необходимости вводить нерабочие дни уже с 23 октября и продлить их после 7 ноября.