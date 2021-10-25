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10:47 (мск), источник: Ведомости

В шести регионах России начались нерабочие дни

Нерабочие дни, введенные для борьбы с распространением коронавируса, начались 25 октября в шести регионах России. Это Воронежская, Нижегородская, Новгородская, Курская и Самарская области и Пермский край. Нерабочие дни продлятся до 7 ноября включительно. Ранее эту меру анонсировали местные власти.

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Источник: РИА "Новости"

В этих регионах нерабочие дни не совпадают с федеральными, которые по инициативе вице-премьера Татьяны Голиковой пройдут с 30 октября по 7 ноября. Предложения Голиковой поддержал премьер-министр Михаил Мишустин, а затем президент России Владимир Путин.

При этом Путин призвал глав субъектов при необходимости вводить этот режим уже с 23 октября. Президент отметил, что в некоторых из них нерабочие дни могут продлиться и после 7 ноября. Например, в Москве они объявлены с 28 октября по 7 ноября. В этот период москвичи смогут гулять по улицам и паркам без QR-кодов, однако рестораны, спортзалы, торговые центры и салоны красоты работать не будут. Работу продолжат больницы, аптеки, продуктовые магазины, органы госвласти и местного самоуправления. В регионах действуют свои ограничения, в каждом субъекте они отличаются.

Новые ограничения ввели после того, как с середины сентября в стране начала ухудшаться статистика заболеваемости COVID-19. Так, суточный прирост умерших от коронавируса на 19 октября стал пиковым с начала пандемии — 1015 человек, а количество заразившихся достигло 33 740, сообщал федеральный оперштаб. При этом по уровню вакцинации на 100 000 человек Россия занимает 96-е место в мире, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. В Кремле решение о введении режима нерабочих дней назвали вынужденным из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации. Введение жесткого локдауна сейчас не рассматривается.

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