В шести регионах России начались нерабочие дни

В этих регионах нерабочие дни не совпадают с федеральными, которые по инициативе вице-премьера Татьяны Голиковой пройдут с 30 октября по 7 ноября. Предложения Голиковой поддержал премьер-министр Михаил Мишустин, а затем президент России Владимир Путин.
При этом Путин призвал глав субъектов при необходимости вводить этот режим уже с 23 октября. Президент отметил, что в некоторых из них нерабочие дни могут продлиться и после 7 ноября. Например, в Москве они объявлены с 28 октября по 7 ноября. В этот период москвичи смогут гулять по улицам и паркам без QR-кодов, однако рестораны, спортзалы, торговые центры и салоны красоты работать не будут. Работу продолжат больницы, аптеки, продуктовые магазины, органы госвласти и местного самоуправления. В регионах действуют свои ограничения, в каждом субъекте они отличаются.
Новые ограничения ввели после того, как с середины сентября в стране начала ухудшаться статистика заболеваемости COVID-19. Так, суточный прирост умерших от коронавируса на 19 октября стал пиковым с начала пандемии — 1015 человек, а количество заразившихся достигло 33 740, сообщал федеральный оперштаб. При этом по уровню вакцинации на 100 000 человек Россия занимает 96-е место в мире, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. В Кремле решение о введении режима нерабочих дней назвали вынужденным из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации. Введение жесткого локдауна сейчас не рассматривается.