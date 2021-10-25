Инфекционист Тимаков назвал «любимые органы» коронавируса

«У него несколько любимых органов. Это легкие, эндотелий сосудов, где огромное количество рецепторов, на которых он размножается. Именно поэтому часто бывают сосудистые реакции и тромбообразование», — объяснил он.
Специалист также отметил, что вирус изменился и начал активно поражать носоглотку, кишечник и печень, так как там тоже большое количество рецепторов. «Нет сейчас ни одного органа, где бы вирус не был найден», — добавил он.
По словам эксперта, болезнь оказывает серьезное воздействие на иммунологическую память, поэтому переболевшие начинают чаще болеть, подхватывают новые инфекции.
У них могут обостряться герпетические заболевания, которые «сидели» в организме до COVID-19, но в скрытой форме, пояснил Тимаков.
В начале октября врач Суна Исакова сообщила «Известиям», что у некоторых пациентов с COVID-19 может наблюдаться токсическое поражение печени, которое может быть вызвано как самим заболеванием, так и применением лекарственных препаратов. Исакова подчеркнула, что на проблемы с печенью может указывать повышенная концентрация печеночных ферментов, таких как аспартатаминотрансфераза (АСТ) и аланинаминотрансфераза (АЛТ), в крови.
Кроме этого, начальник центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов ранее сообщал РБК, что для коронавируса характерно формирование микротромбозов, в том числе и в печени.
«Вообще патогенез ковида необходимо рассматривать через развитие тромбозов. Они возникают не только в легких, но и в кишечнике, печени, головном мозге и в данном случае в тех органах и тканях, в которых мы даже не предполагали», — объяснял он.
По информации на сайте ВОЗ, большинство инфицированных COVID-19 болеют в легкой форме, однако осложнения чаще всего связаны с сердечно-сосудистыми, хроническими и онкологическими заболеваниями, а также диабетом.
Ранее директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург указывал, что коронавирусная инфекция в 70% случаев не проходит бесследно для перенесших ее людей. «Наблюдаются большие, длительные осложнения, которые, к сожалению, иногда приводят к инвалидности, иногда приводят к необходимости длительного восстановительного периода», — говорил он. Поэтому, по словам Гинцбурга, не приходится надеяться на то, что человек перенесет заболевание и будет к нему устойчив.