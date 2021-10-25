10:14 (мск),
На телеканале «Россия» стартует многосерийная детективная драма «Медиум»
Главные роли исполнили Мария Порошина, Павел Трубинер и Евгения Симонова.
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С 25 октября в 21:20 на телеканале «Россия» — премьера многосерийной детективной мелодрамы «Медиум» — адаптации одного из самых успешных американских хитов NBC, номинанта премий «Золотой глобус» и «Эмми».
По сюжету образцовая жена и мать троих детей Анна Островская (Мария Порошина) однажды открывает в себе необычные способности. Она — медиум и может говорить с мертвыми, которые преследуют ее повсюду. Поначалу это пугает, но постепенно Анна понимает, что дар может помочь ей предотвратить преступления и спасти человеческие жизни. Так Анна начинает сотрудничать с полицией и берется за расследование самых сложных дел. Но совмещать необычные способности с семейным бытом ей непросто.
Несмотря на то, что «Медиум» – это адаптация, наша история все же серьезно отличается от американской. У нашей главной героини Анны Островской совершенно другие мотивации. Мы постараемся поразить зрителя внутренней человечностью, ведь Мария Порошина – образец сердечности и эмпатии.
«В сериале будет любовь, страх, желание жить для близких людей и делать добро. Это интересная детективная история про простых и честных людей, которые в определенных обстоятельствах проявляют себя максимально героически, с полным альтруизмом и желанием помогать друг другу», — говорит исполнительница главной роли Мария Порошина.
Сериал снимали на киностудии «Ленфильм», а также в живописном Таицком парке, Музее истории Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, Музее истории Кронштадта, ледовой Арене СК «Юбилейный». Самыми сложными оказались съемки на борту настоящего тренировочного самолета. Еще до премьеры первой части сериала в Санкт-Петербурге начались съемки продолжения захватывающей истории Анны Островской «Медиум-2».