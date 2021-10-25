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11:22 (мск), источник: Газета.Ру

Центр «Вектор» продемонстрировал фотографии «дельта»-штамма коронавируса

Центр «Вектор» Роспотребнадзора РФ предоставил РИА «Новости» фотографии «дельта»-штамма коронавируса.

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«Вирус был искусственно выращен на культуре клеток эпителия почки африканской зеленой мартышки», — рассказали в центре.

Опубликованные снимки были сделаны на камеру электронного микроскопа.

Ранее стало известно, что в России выявили новый вариант «дельта»-штамма коронавируса AY4.2. Роспотребнадзор официально подтвердил, что «единичные случаи» нового варианта коронавируса AY.4.2 обнаружены среди образцов из Московского региона.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии регистрацию прошли вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник Лайт» и «ЭпиВакКорона-Н».

В Минздраве сообщили, что производители российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» заканчивают подготовку дополнительных документов для ее одобрения в ЕС.

Во время загрузки произошла ошибка.
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