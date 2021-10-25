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11:18 (мск), источник: Ведомости

Путин поручил обеспечить работающим россиянам два выходных на вакцинацию

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам совещания с членами правительства. В частности, президент поручил губернаторам обеспечить до 15 ноября работающим россиянам два выходных на вакцинацию от коронавируса с сохранением зарплаты, а также нарастить тестирование и обеспечить изоляцию людей с COVID-19. Перечень поручений по итогам совещания с членами правительства опубликовала пресс-служба Кремля.

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Источник: Пресс-служба Президента России

Какие еще поручения президент дал главам субъектов по итогам совещания с членами правительства:

  • Обеспечить работающим россиянам два выходных на вакцинацию;
  • Перевести сотрудников старше 60 лет и хронических больных на удаленку на четыре недели. Такая мера необходима для вакцинации от коронавируса и формирования иммунитета;
  • Усилить контроль за соблюдением ограничений по коронавирусу, в том числе проконтролировать запрет на проведение развлекательных мероприятий и работу общепита с 23:00 до 6:00;
  • Следить за своевременным проведением санитарно-эпидемиологических мероприятий в очагах заражения, изоляцией пациентов с COVID-19, а также соблюдением масочного режима и социальной дистанции на всех видах транспорта;
  • Увеличить объем тестирования россиян на коронавирус, увеличить темпы вакцинации, в том числе тех, кто уже сделал прививку или переболел.

Президент поддержал другие предложения вице-премьера Татьяны Голиковой, которые та высказала на совещании 20 октября. Он поручил ввести допуск россиян в отдельные организации только по QR-коду, который подтверждает вакцинацию от коронавируса или перенесенное заболевание. Люди, у которых есть медотвод от вакцинации, смогут проходить по отрицательному ПЦР-тесту, сделанному не позднее, чем за 72 часа.

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Путин поручил правительству централизованно закупать и поставлять в регионы дорогие лекарства для лечения COVID-19 в стационаре. Также правительство должно будет ежесуточно отслеживать доступность препаратов, в том числе медицинского кислорода, и медизделий, необходимых для лечения коронавируса. Особое внимание президент поручил обратить на людей старше 60 лет и пациентов с хроническими заболеваниями.

20 октября Путин подписал указ о введении в России режима нерабочих дней. Он будет действовать с 30 октября по 7 ноября. Регионы получили право вводить нерабочие дни раньше и продлить их после 7 ноября в зависимости от эпидемиологической ситуации. Так, в Москве по указу мэра Сергея Собянина нерабочие дни введут с 28 октября по 7 ноября. В этот период москвичи смогут гулять по улицам и паркам без QR-кодов, однако рестораны, спортзалы, торговые центры и салоны красоты работать не будут. Посещать театры и музеи можно будет при их заполняемости наполовину, в масках и с QR-кодами. С середины сентября в России наблюдается рост случаев заражения COVID-19. Суточный прирост умерших от коронавируса на 19 октября стал пиковым с начала пандемии — 1015 человек, а количество заразившихся достигло 33 740, сообщал федеральный оперштаб. При этом по уровню вакцинации на 100 000 человек Россия занимает 96-е место в мире, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.

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