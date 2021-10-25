Путин поручил обеспечить работающим россиянам два выходных на вакцинацию

Какие еще поручения президент дал главам субъектов по итогам совещания с членами правительства:
Президент поддержал другие предложения вице-премьера Татьяны Голиковой, которые та высказала на совещании 20 октября. Он поручил ввести допуск россиян в отдельные организации только по QR-коду, который подтверждает вакцинацию от коронавируса или перенесенное заболевание. Люди, у которых есть медотвод от вакцинации, смогут проходить по отрицательному ПЦР-тесту, сделанному не позднее, чем за 72 часа.
Путин поручил правительству централизованно закупать и поставлять в регионы дорогие лекарства для лечения COVID-19 в стационаре. Также правительство должно будет ежесуточно отслеживать доступность препаратов, в том числе медицинского кислорода, и медизделий, необходимых для лечения коронавируса. Особое внимание президент поручил обратить на людей старше 60 лет и пациентов с хроническими заболеваниями.
20 октября Путин подписал указ о введении в России режима нерабочих дней. Он будет действовать с 30 октября по 7 ноября. Регионы получили право вводить нерабочие дни раньше и продлить их после 7 ноября в зависимости от эпидемиологической ситуации. Так, в Москве по указу мэра Сергея Собянина нерабочие дни введут с 28 октября по 7 ноября. В этот период москвичи смогут гулять по улицам и паркам без QR-кодов, однако рестораны, спортзалы, торговые центры и салоны красоты работать не будут. Посещать театры и музеи можно будет при их заполняемости наполовину, в масках и с QR-кодами. С середины сентября в России наблюдается рост случаев заражения COVID-19. Суточный прирост умерших от коронавируса на 19 октября стал пиковым с начала пандемии — 1015 человек, а количество заразившихся достигло 33 740, сообщал федеральный оперштаб. При этом по уровню вакцинации на 100 000 человек Россия занимает 96-е место в мире, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.