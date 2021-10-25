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13:25 (мск), источник: Газета.Ру

Сын Светличной рассказал, что не подавал заявление о пропаже актрисы

Сын заслуженной артистки РСФСР Светланы Светличной Алексей Ивашов сообщил «Газете.Ru», что не обращался в полицию по поводу пропажи 81-летней матери.

«Я не знаю ничего. Ничего я не подавал. Я не знаю, где моя мама находится, потому что я с ней не общаюсь», — заявил Ивашов.

Сегодня СМИ сообщили о том, что в Москве пропала легенда советского кино Светлана Светличная. По данным интернет-издания Baza, заявление в полицию подал ее сын. Он рассказал, что мама не выходит на связь с 21 октября. Ситуация усуглубляется тем, что, по словам сына, Светличная страдает деменцией и может забыть адрес своего дома.

Позже друг актрисы актер Иван Николаев рассказал, что Светличная не пропала, а переехала ближе к родственникам, о чем не хочет общаться со СМИ.

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