Сын Светличной рассказал, что не подавал заявление о пропаже актрисы

«Я не знаю ничего. Ничего я не подавал. Я не знаю, где моя мама находится, потому что я с ней не общаюсь», — заявил Ивашов.
Сегодня СМИ сообщили о том, что в Москве пропала легенда советского кино Светлана Светличная. По данным интернет-издания Baza, заявление в полицию подал ее сын. Он рассказал, что мама не выходит на связь с 21 октября. Ситуация усуглубляется тем, что, по словам сына, Светличная страдает деменцией и может забыть адрес своего дома.
Позже друг актрисы актер Иван Николаев рассказал, что Светличная не пропала, а переехала ближе к родственникам, о чем не хочет общаться со СМИ.