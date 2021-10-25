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11:46 (мск), источник: Коммерсантъ

В России обновлен суточный максимум заразившихся COVID-19

В России за прошедшие сутки зарегистрировали 37 930 случаев заражения коронавирусом. Это на 6,37% больше, чем накануне (35 660). Общее число заболевших достигло 8 279 573.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
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Источник: РИА "Новости"

Регионы—лидеры по числу новых случаев заболевания:

  • Москва — 7778 (1 774 707 за все время),
  • Московская область — 3127 (502 283),
  • Санкт-Петербург — 2693 (689 093),
  • Самарская область — 1184 (125 004),
  • Нижегородская область — 769 (186 468).

Умерли 1069 человек за день — на три меньше, чем вчера. С начала пандемии число жертв COVID-19 достигло 231 669. Выздоровели 20 690 человек за 24 часа и 7 186 611 за все время.

Регионы—лидеры по числу смертей:

  • Москва — 83 (30 786 с начала пандемии),
  • Санкт-Петербург — 65 (23 430),
  • Нижегородская область — 42 (7486),
  • Краснодарский край — 38 (7134),
  • Московская область — 36 (8516),
  • Республика Башкортостан — 36 (2411).

По данным Минздрава, дети от 6 до 17 лет составляют 12−13% всех болеющих коронавирусом россиян. 23 сентября Минздрав получил от Центра имени Гамалеи документы на регистрацию вакцины для подростков. 12 октября глава ведомства Михаил Мурашко сообщал, что зарегистрировать «Спутник V» для подростков 12−17 лет могут уже через две недели. Сегодня, 25 октября, директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что у вакцины от коронавируса для подростков во время клинических испытаний выявили только незначительные побочные эффекты.

Во время загрузки произошла ошибка.
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