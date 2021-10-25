В России обновлен суточный максимум заразившихся COVID-19

Регионы—лидеры по числу новых случаев заболевания:
Умерли 1069 человек за день — на три меньше, чем вчера. С начала пандемии число жертв COVID-19 достигло 231 669. Выздоровели 20 690 человек за 24 часа и 7 186 611 за все время.
Регионы—лидеры по числу смертей:
По данным Минздрава, дети от 6 до 17 лет составляют 12−13% всех болеющих коронавирусом россиян. 23 сентября Минздрав получил от Центра имени Гамалеи документы на регистрацию вакцины для подростков. 12 октября глава ведомства Михаил Мурашко сообщал, что зарегистрировать «Спутник V» для подростков 12−17 лет могут уже через две недели. Сегодня, 25 октября, директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что у вакцины от коронавируса для подростков во время клинических испытаний выявили только незначительные побочные эффекты.