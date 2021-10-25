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13:33 (мск), источник: Новости Mail.ru

В ОАЭ появилось самое большое в мире колесо обозрения (видео)

В его кабинках можно ужинать, спать, проводить бизнес-встречи и даже праздновать свадьбы.

В Дубае открыли самое большое в мире колесо обозрения высотой 250 метров.

Аттракцион, анонсированный еще в 2013 году, назвали Ain Dubai, то есть «Дубайский глаз». С его вершины открывается 360-градусный обзор на город и Персидский залив.

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Колесо оснащено 48 роскошными кабинками, в каждой из которых может поместиться до 40 гостей. В некоторых кабинках расположен бар, здесь же можно поужинать. В перспективе хозяева аттракциона обещают предоставить возможность проводить в кабинках конференции и даже праздновать свадьбы.

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Один оборот колеса занимает 38 минут, а работает оно круглосуточно. Движется колесо очень плавно. Чтобы продемонстрировать это, шейх Хамдан, наследный принц Дубая, даже снялся в промо-ролике, в котором потягивает напиток из кружки на вершине кабинки.

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Над колесом работали специалисты из 10 стран, включая Германию, Южную Корею, Великобританию, Францию и Нидерланды. Оно было построено двумя крупнейшими кранами в мире. Для строительства использовали 11,2 тысяч тонн стали, что на 33% больше, чем потратили на Эйфелеву башню.

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Вторым по высоте после дубайского является колесо обозрения в Лас-Вегасе (167,5 м). На третьем месте колесо в Сингапуре (165 м).

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