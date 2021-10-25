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14:00 (мск), источник: Секрет Фирмы

Россияне раскупили номера в дорогих отелях Египта

Египет стал самым востребованным направлением у россиян на ноябрьские праздники. В Шарм-эль-Шейхе и Хургаде многие отели премиум-класса уже выставили stop sale. Спрос на отдых в Египте подстегнуло объявление локдауна в Москве и других российских городах. Покупать туры на новогодние каникулы россияне пока не спешат. Они ждут открытия чартеров и снижения цен. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Источник: AP 2021

Египет лидирует по предпочтениям российских туристов на ближайшие праздничные даты. «Туристы соскучились по Египту и Красному морю. На ноябрьские праздники рейсы загружены более чем на 75%», — рассказал АТОР один из туроператоров.

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Многие покупали путёвки заранее, но спрос ещё больше подстегнуло объявление локдауна в Москве и ограничений в регионах из-за ситуации с коронавирусом. По данным перевозчиков, большинство мест на рейсах на египетские курорты уже продано.

Россияне бронируют в основном пятизвёздочные отели в Египте. Многие отели премиум класса в Шарм-эль-Шейхе и Хургаде уже выставили stop sale, то есть свободных номеров там нет. Эти курорты стали самыми востребованными направлениями в Египте. Чаще всего россияне покупают тур на 7−10 дней. Примерно 50% заявок — это путёвки на двоих.

После того как были объявлены дополнительные выходные в ноябре, появились не только новые бронирования. Туристы, которые уже отдыхают в стране, захотели продлить отпуск. Повышенный спрос не может быть покрыт даже с учётом того, что гостиницам с 21 октября разрешили работать со 100%-й загрузкой, отметили представители отрасли.

На Новый год заявок на туры в Египет пока значительно меньше. Эксперты говорят, что россияне ждут открытия чартерного сообщения с популярными курортами, которое ожидается 9 ноября, и снижения цен. Основной этап продаж туров на новогодние каникулы, по прогнозам, придётся на конец ноября. Туроператоры, отельеры и принимающие компании отмечают, что популярные курортные отели Египта теперь нужно бронировать заранее почти весь сезон.

Во время загрузки произошла ошибка.
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