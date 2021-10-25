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14:13 (мск), источник: Коммерсантъ

В России не планируется переводить школьников на удаленку после нерабочих дней

Минпросвещения не планирует переводить школьников на дистанционное обучение после объявленных в России нерабочих дней. Об этом сообщил журналистам глава министерства Сергей Кравцов.

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Источник: Reuters

«Нет, Министерство просвещения не планирует переводить школы на дистанционное обучение», — сказал Кравцов (цитата по «Интерфаксу»).

Из-за роста заболеваемости коронавирусом президент Владимир Путин объявил нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября по всей стране с сохранением зарплаты. При необходимости их можно будет продлить, говорил президент. Многие регионы вводят обязательную вакцинацию или посещение отдельных мест по QR-кодам, которые подтверждают, что человек вакцинировался от коронавируса или переболел COVID-19.

Отметим, что в Москве многие школы решили увеличить осенние каникулы вдвое: выходные у детей начались с 25 октября. Такой вариант предусмотрен приказом депобразования Москвы и рекомендациями Минпросвещения, которые предлагают увеличить число каникулярных дней при большом количестве заболевших учеников. Часть школ в других регионах также предпочла уйти на каникулы раньше.

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