В России не планируется переводить школьников на удаленку после нерабочих дней

«Нет, Министерство просвещения не планирует переводить школы на дистанционное обучение», — сказал Кравцов (цитата по «Интерфаксу»).
Из-за роста заболеваемости коронавирусом президент Владимир Путин объявил нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября по всей стране с сохранением зарплаты. При необходимости их можно будет продлить, говорил президент. Многие регионы вводят обязательную вакцинацию или посещение отдельных мест по QR-кодам, которые подтверждают, что человек вакцинировался от коронавируса или переболел COVID-19.
Отметим, что в Москве многие школы решили увеличить осенние каникулы вдвое: выходные у детей начались с 25 октября. Такой вариант предусмотрен приказом депобразования Москвы и рекомендациями Минпросвещения, которые предлагают увеличить число каникулярных дней при большом количестве заболевших учеников. Часть школ в других регионах также предпочла уйти на каникулы раньше.