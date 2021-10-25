На въезде в Севастополь из-за коронавируса появятся блокпосты

«В период нерабочих дней предлагаю установить пункты контроля на въезде в город. Блокпосты, которые у нас были в прошлом году. Их цель — контроль на въезде у приезжающих людей QR-кодов о вакцинации или перенесенном заболевании», — сказал он.
Такая мера в городе вводится на неделю с целью не допустить массового наплыва туристов в Севастополь. После завершения нерабочих дней, по словам губернатора, пункты контроля снимут.
Развожаев оценил ситуацию с коронавирусом в Севастополе как напряженную. Во время нерабочих дней в городе закроют театры, кино, спортзалы, салоны красоты, парикмахерские, а также кафе, рестораны и другие предприятия общепита, кроме тех, что работают навынос. Открытыми останутся продовольственные магазины.
По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 25 октября, за последние сутки в Севастополе выявили 328 новых случаев коронавируса, умерли 15 человек. За все время пандемии в городе зафиксировали 36 975 случаев коронавируса, 1 269 человек умерли.
19 октября вице-премьер Татьяна Голикова предложила объявить в России нерабочую неделю с 30 октября по 7 ноября, а в некоторых регионах — с 23 октября — в зависимости от количества новых заболевших COVID-19. 20 октября президент России Владимир Путин поддержал эту идею. Регионы получили право вводить нерабочие дни раньше и продлить их после 7 ноября в зависимости от эпидемиологической ситуации.