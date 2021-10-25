Гинцбург: 80% заболевших после прививки «Спутником V» купили сертификат

«Если вакцинированные якобы “Спутником V” тяжело заболевают, как показывают данные, это люди, которые, к сожалению, воспользовались теми сертификатами, которые они купили, поддельными сертификатами. Среди них 80% — те, которые купили», — сказал Гинцбург ТАСС.
Он предположил, что у купивших сертификат «психологически меняется представление» и они начинают верить, что вакцинированы.
Люди тратят деньги, а потом за собственные же деньги заболевают и умирают. Они обманывают сами себя. У них, видимо, психологически меняется представление. Они думают, что действительно привиты, ослабляют всякие карантинные ограничения. И риск заболевания у них резко возрастает в результате того, что у них изменяется поведение. Кроме того, они подвергают смертельной угрозе других.
Александр Гинцбург директор Центра имени Гамалеи
По данным МВД на 5 октября, в Москве с начала 2021 года возбудили 75 уголовных дел о сбыте поддельных справок о противопоказаниях к вакцинации от COVID-19 и отрицательных результатах ПЦР-тестов. С началом массовой вакцинации в полиции также начали возбуждать дела о подделке сертификатов о прохождении вакцинации от COVID-19 — к началу июля в МВД заявляли о 44 возбужденных делах.