Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Подход к расчету стоимости кредита поменяют в 2022-м Какие меры ЦБ предложил включить в готовящийся законопроект
Фоторепортажи
9В какие приметы и суеверия верят медики
19Названы победители Wildlife Photographer of the Year
15:41 (мск), источник: BBC News Русская служба

«Дело идет к катастрофе». ООН предупреждает, что этой зимой Афганистану грозит массовый голод

Если не принять срочные меры, этой зимой миллионы афганцев будут голодать, предупреждает Всемирная продовольственная программа ООН. По данным ВПП, более половины населения Афганистана — около 22,8 млн человек — сталкивается с острой нехваткой продуктов питания, а 3,2 млн детей в возрасте до пяти лет страдают от недоедания.

ООН предупреждает, что половина населения сталкивается с нехваткой продуктов питания | Источник: EPA

«В Афганистане сейчас один из самых тяжелых гуманитарных кризисов в мире, если не самый худший, — сказал Дэвид Бизли, исполнительный директор ВПП. — Дело идет к катастрофе».

Радикальное исламистское движение «Талибан» (в России признано террористическим и запрещено) захватило власть в Афганистане в августе после поспешного вывода из страны иностранных войск.

Читайте также
Талибы намерены вернуть в Афганистане отрубание рук и смертные казни

Смена власти ослабила и без того хрупкую экономику Афганистана, которая и раньше сильно зависела от иностранной помощи. Западные державы приостановили оказание помощи, а Всемирный банк и Международный валютный фонд временно прекратили финансирование. Когда оно возобновится — непонятно, поскольку правительство талибов официально не признает почти никто в мире.

Та или иная страна считается зависимой от иностранной помощи, если на долю иностранных вливаний приходится 10% или более ее ВВП. По данным Всемирного банка, около 40% ВВП Афганистана составляла международная помощь.

Многие афганцы сейчас продают свое имущество, чтобы купить еду. Администрация талибов тоже не имеет доступа к зарубежным активам, а это означает, что зарплата государственным служащим не выплачивается.

«Последний раз я получил зарплату больше пяти месяцев назад, — рассказал Би-би-си учитель из Герата. — Жить тяжело. Я продаю все, что есть у нас дома. Мы продаем животных, рубим наши деревья, чтобы продать их на дрова».

Программа ООН не получает средств

«Люди здесь нищие, — говорит один из жителей Кандагара. — Вчера я видел, как женщина рылась в мусорных баках в местной гостинице, собирая остатки еды. Я спросила ее, почему она это делает, и она сказала, что пыталась найти еду для своего ребенка».

Источник: EPA

ВПП предупредила, что надвигающаяся зима угрожает дальнейшей изоляцией афганцев, которые зависят от гуманитарной помощи, чтобы выжить. Более того, впервые в Афганистане городские жители страдают от отсутствия продовольственной безопасности так же, как и сельские общины, сообщила организация.

В сентябре ВПП предупредила, что лишь 5% афганских семей ежедневно имеют достаточно еды.

Стоимость основных ингредиентов, таких как растительное масло и пшеница, резко возросла. В октябре организация предупредила, что миллион детей рискуют умереть от острого недоедания без немедленного лечения.

На сентябрьской конференции в Женеве международное сообщество обязалось выделить более 1 млрд долларов на поддержку афганцев, при этом около трети этих средств было обещано для работы Всемирной продовольственной программы.

Но согласно данным ВПП на понедельник, программа гуманитарной помощи ООН пока получила лишь треть выделенных денег. Организация заявила, что для продовольственной помощи Афганистану может потребоваться до 220 млн долларов в месяц, назвав текущие финансовые обязательства «каплей в море».

Продовольственный кризис в Афганистане усугубляется нехваткой воды и сильной засухой — уже второй за четыре года.

Во время загрузки произошла ошибка.
BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
Следите за развитием темы Ситуация в Афганистане
 "Ввести путем инъекции чип". "20 идей Дмитрия Давыдова" - главная медиам...
"Это военный переворот". Армия Судана арестовала переходное правительств...
В шести регионах России начались нерабочие дни
Смерть сосудов: как COVID-19 разрушает мозг
На въезде в Севастополь выставят блокпосты
В ноябре начнут выдавать новые субсидии и компенсации
Россияне раскупили номера в дорогих отелях Египта
Школьников не переведут на удаленку после нерабочих дней
Здоровье
Китаец за десять минут выпил полтора литра колы и умер Скопившиеся в кишечнике газы перекрыли кровоснабжение печени, что и привело к летальному исходу.
Hi-Tech
Раскрыт необычный способ быстро проверить натуральность продуктов Рассказываем, как проверить качество продуктов в магазине с помощью смартфона
Горячие темы на Авто
Ты чувствуешь себя агрессором? Нет? А ты АГРЕССОР! 300
"Гримасы" переписи... 249
Еще один источник улучшения благосостояния гайцев? 227
Кто? Кто? Кто? 229
Кино
Раненный Болдуином режиссер дал показания По словам Джоэла Соусы, инцидент произошел во время репетиции и не был снят на камеру
Товары для дома
5 нужных предметов для тех, кто мерзнет дома
15 крутых товаров, без которых вам не обойтись этой зимой
8 нужных предметов для кухни, которые помогут не выбрасывать еду
Как правильно ухаживать за одеждой и обувью (фото)
Популярные темы на «Детях»
Репетиторство 131
Вызывать врача или топать в поликлинику ? Я дура , или ... 119
Тихая радость 104
А как у вас? 101
Леди
Названы самые красивые звезды, увеличившие грудь (мнение хирурга) Случаев, когда установка имплантов помогла звездам чувствовать себя увереннее, немало
Дом
В США продали особняк Аль Капоне. Он стоил больше 1 млрд рублей
5 нужных предметов для тех, кто мерзнет дома
7 интерьеров, где удалось вписать музыкальные инструменты
7 зарубежных ванных комнат с мебелью ИКЕА (это красиво!)
Подпишитесь на нас
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь