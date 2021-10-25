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16:28 (мск), источник: Ведомости

Попова призвала россиян никуда не ездить в нерабочие дни

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова призвала граждан России в нерабочие дни ограничить свои контакты и не совершать поездок. Об этом она сказала в эфире Первого канала.

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Источник: РИА "Новости"

«Мы сегодня всех призываем к тому, чтобы осознанно использовать эти дни ровно для того, для чего они и предназначены, как нерабочие — для ограничения контактов, для ограничения передачи [коронавируса]. Не надо никуда ехать», — сказала Попова (цитата по «РИА Новости»).

20 октября президент России Владимир Путин подписал указ об установлении по всей стране нерабочих дней в период с 30 октября по 7 ноября включительно с сохранением за сотрудниками заработной платы для предотвращения дальнейшего распространения коронавируса. Отмечалось, что при необходимости региональные власти могут продлить данную меру или реализовать ее раньше — уже с 23 октября.

25 октября нерабочие дни начались в шести регионах России: в Воронежской, Нижегородской, Новгородской, Курской и Самарской областях, а также Пермском крае.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за последние сутки в России выявили 37 930 случаев заражения коронавирусом: показатель стал максимальным за весь период пандемии. Также за последние сутки зарегистрировано 1069 случаев смерти от COVID-19. Этот показатель снижается второй день подряд после максимума в 1075 смертей 23 октября.

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