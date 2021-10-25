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17:10 (мск), источник: Lenta.Ru

Россиянин по сантиметрам раздарил свой дом сотне мигрантов

В Томске суд признал недействительными множественные договоры дарения жилья площадью один квадратный сантиметр. Их заключил 40-летний безработный со 125 мигрантами и гражданами России, рассказал «Российской газете» старший помощник прокурора Томской области Павел Федько.

Таким необычным способом мужчина раздарил свой неблагоустроенный частный дом в поселке Хромовка. Общая площадь постройки — около 11,8 квадратного метра. Несмотря на малую площадь дома, его хозяевами смогли стать около сотни иностранных граждан. Россиянин приводил приезжих к нотариусу и отписывал им ровно по сантиметру своей жилплощади.

Слухи о странном благодетеле дошли до правоохранителей. Прокуроры провели проверку и обнаружили, что подаренный мигрантам барак фактически заброшен. Он не отапливается, отрезан от водоснабжения и других коммуникаций. Никто из новых хозяев в него так и не заселился.

Было установлено, что сделки совершались только для предоставления новым собственникам регистрации по месту жительства.

Доказать, что прежний хозяин на этом зарабатывал, следователям не удалось. Сам мужчина заявил, что дарил доли в доме исключительно из добрых побуждений.

По иску прокуратуры Советский районный суд Томска признал все сделки мнимыми. Даритель захотел это решение оспорить, но не преуспел: судебная коллегия по гражданским делам Томского областного суда поддержала коллег. Эксперты отметили, что владение мизерными долями исключает возможность одновременного проживания всех собственников в указанном строении.

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