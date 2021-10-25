Попова заявила об отсутствии данных о защищающем от COVID уровне антител

«Ответа так и нет, какой уровень антител, по-разному измеренный, является защитным и какой уровень антител является диагностическим», — сказала она (цитата по «РИА Новости»).
Попова также отметила, что в регионах, где привившихся от COVID-19 больше 60%, заболеваемость ниже, чем была летом.
«Там, где у нас в субъектах высокий уровень иммунизации, <…> где иммунизация выше 60%, в этих субъектах меньше не только удельный вес заболевших, но интенсивные показатели на 100 тыс. населения ниже, чем они были летом», — указала она.
Летом о том, что данных о достаточном для защиты уровне антител нет, говорил в интервью «РИА Новости» министр здравоохранения России Михаил Мурашко. «Коронавирус мутирует, появляются новые штаммы. На данный момент у научного сообщества нет обоснованных данных о том, какой уровень антител достаточен для защиты организма», — указывал он. По его словам, у имеющихся сегодня тест-систем отсутствуют данные по интерпретации результатов исследования, такие как длительность защиты, протективность и степень устойчивости иммунной системы к ответу на мутации вируса.
Глава разработавшего «Спутник V» Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург, в свою очередь, указывал, что шесть месяцев — это минимальный срок, при котором выработавшиеся ранее антитела держатся на высоком уровне, что обеспечивает защиту. По его словам, по истечении этого срока необходимо повторно вакцинироваться от COVID-19.