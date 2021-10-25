Эпидемиолог призвал не беспокоиться из-за появления штамма AY.4.2 в Москве

Ссылаясь на исследования британских ученых, он отметил, что эксперты лишь предполагают, что данная мутации может распространяться быстрее, чем «Дельта», на 10%. Покровский подчеркнул: с учетом того, что это только лишь вероятность и что возможное отличие незначительное, это никакого принципиального значения в распространении коронавируса штамм AY.4.2 не имеет.
Это одна из разновидностей “Дельты”, как они считают, поэтому, я думаю, что это тем более, может быть, дает нам основания особо не беспокоиться.
Вадим Покровскийэпидемиолог
Покровский призвал соблюдать противоэпидемические меры и отметил, что они могут сдержать распространение любого штамма вируса.
Ранее в этот же день глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что штамм АУ.4.2 обнаружен в Москве и Подмосковье. По ее словам, в столичном регионе отмечены три таких случая. Специалисты наблюдают за происходящим.
Также в понедельник государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» впервые показал фотографии «Дельта»-штамма коронавируса.
О том, что в московском регионе выявлен штамм коронавируса AY.4.2 в Роспотребнадзоре сообщили еще 22 октября. По словам руководителя научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиля Хафизова, единичные изоляты вируса из московского региона «имеют все значимые генетические отличия, присущие новой ветви AY.4.2, включая две вышеуказанные мутации».
Эксперты отметили, что в составе AY.4.2 — две мутации в спайковом белке, что увеличивает его проникновение в клетки и обеспечивает повышенную заразность.
При этом Хафизов за день до этого сообщил, что вышеуказанная мутация была выявлена в России.
Тогда он отметил, что данный вирус больше связан с более легким распространением, а не с тяжестью протекания заболевания. В то же время он подчеркнул, что применяемые в России вакцины от коронавируса эффективны и против AY.4.2.
Министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид 20 октября отметил, что в Соединенном Королевстве действительно распространяется новый вариант штамма коронавируса «Дельта». По его словам, COVID-19 продолжает мутировать.
19 октября, газета Financial Times со ссылкой на ученого Института Уэллкома Сэнгера в Кембридже Джеффри Барретта и директора Института генетики Лондонского университета Франсуа Баллу писала, что AY.4.2 более заразен, чем предыдущие варианты вируса. По мнению ученых, возникший в Великобритании AY.4.2 распространяется на 10−15% быстрее «Дельта»-штамма COVID-19.
Также ученые пояснили, что AY.4.2 является одним из 45 подвидов вируса, происходящих от «Дельта»-штамма, которые были зарегистрированы по всему миру.