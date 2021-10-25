Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Подход к расчету стоимости кредита поменяют в 2022-м Какие меры ЦБ предложил включить в готовящийся законопроект
Фоторепортажи
19Названы победители Wildlife Photographer of the Year
7Семь сохранившихся чудес света показали на фото
18:23 (мск), источник: Известия

Эпидемиолог призвал не беспокоиться из-за появления штамма AY.4.2 в Москве

Академик РАН, эпидемиолог Вадим Покровский в понедельник, 25 октября, в беседе с «Известиями» оценил выявление штамма коронавируса AY.4.2 в Москве и Подмосковье на распространение инфекции в регионе.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: AP 2021

Ссылаясь на исследования британских ученых, он отметил, что эксперты лишь предполагают, что данная мутации может распространяться быстрее, чем «Дельта», на 10%. Покровский подчеркнул: с учетом того, что это только лишь вероятность и что возможное отличие незначительное, это никакого принципиального значения в распространении коронавируса штамм AY.4.2 не имеет.

Это одна из разновидностей “Дельты”, как они считают, поэтому, я думаю, что это тем более, может быть, дает нам основания особо не беспокоиться.
Вадим Покровский
эпидемиолог

Покровский призвал соблюдать противоэпидемические меры и отметил, что они могут сдержать распространение любого штамма вируса.

Ранее в этот же день глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что штамм АУ.4.2 обнаружен в Москве и Подмосковье. По ее словам, в столичном регионе отмечены три таких случая. Специалисты наблюдают за происходящим.

Читайте также
Вирусолог объяснил рост числа тяжелобольных COVID-19

Также в понедельник государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» впервые показал фотографии «Дельта»-штамма коронавируса.

О том, что в московском регионе выявлен штамм коронавируса AY.4.2 в Роспотребнадзоре сообщили еще 22 октября. По словам руководителя научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиля Хафизова, единичные изоляты вируса из московского региона «имеют все значимые генетические отличия, присущие новой ветви AY.4.2, включая две вышеуказанные мутации».

Эксперты отметили, что в составе AY.4.2 — две мутации в спайковом белке, что увеличивает его проникновение в клетки и обеспечивает повышенную заразность.

При этом Хафизов за день до этого сообщил, что вышеуказанная мутация была выявлена в России.

Тогда он отметил, что данный вирус больше связан с более легким распространением, а не с тяжестью протекания заболевания. В то же время он подчеркнул, что применяемые в России вакцины от коронавируса эффективны и против AY.4.2.

Министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид 20 октября отметил, что в Соединенном Королевстве действительно распространяется новый вариант штамма коронавируса «Дельта». По его словам, COVID-19 продолжает мутировать.

19 октября, газета Financial Times со ссылкой на ученого Института Уэллкома Сэнгера в Кембридже Джеффри Барретта и директора Института генетики Лондонского университета Франсуа Баллу писала, что AY.4.2 более заразен, чем предыдущие варианты вируса. По мнению ученых, возникший в Великобритании AY.4.2 распространяется на 10−15% быстрее «Дельта»-штамма COVID-19.

Также ученые пояснили, что AY.4.2 является одним из 45 подвидов вируса, происходящих от «Дельта»-штамма, которые были зарегистрированы по всему миру.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Местное обезболивание: как регионы готовятся к ковидным каникулам
В мутной воде: 89% российских рыбных консервов сочли некачественными
Попова: пока неизвестно, какой уровень антител защищает от COVID
Взрыв в жилом доме в Набережных Челнах. Главное
Путин присвоил гражданство России Наталии Орейро и ее сыну
Смерть сосудов: как COVID-19 разрушает мозг
Гинцбург: 80% заболевших после «прививки» купили сертификат
На въезде в Севастополь выставят блокпосты
Здоровье
Китаец за десять минут выпил полтора литра колы и умер Скопившиеся в кишечнике газы перекрыли кровоснабжение печени, что и привело к летальному исходу.
Hi-Tech
Раскрыт необычный способ быстро проверить натуральность продуктов Рассказываем, как проверить качество продуктов в магазине с помощью смартфона
Горячие темы на Авто
Ты чувствуешь себя агрессором? Нет? А ты АГРЕССОР! 302
"Гримасы" переписи... 250
Кто? Кто? Кто? 244
Еще один источник улучшения благосостояния гайцев? 227
Кино
Раненный Болдуином режиссер дал показания По словам Джоэла Соусы, инцидент произошел во время репетиции и не был снят на камеру
Товары для дома
5 нужных предметов для тех, кто мерзнет дома
15 крутых товаров, без которых вам не обойтись этой зимой
8 нужных предметов для кухни, которые помогут не выбрасывать еду
Как правильно ухаживать за одеждой и обувью (фото)
Дети
Татьяна Васильева заплатила 30 млн рублей ради встречи с внуками Актриса разоткровенничалась в интервью
Леди
Названы самые красивые звезды, увеличившие грудь (мнение хирурга) Случаев, когда установка имплантов помогла звездам чувствовать себя увереннее, немало
Дом
В США продали особняк Аль Капоне. Он стоил больше 1 млрд рублей
5 нужных предметов для тех, кто мерзнет дома
7 интерьеров, где удалось вписать музыкальные инструменты
7 зарубежных ванных комнат с мебелью ИКЕА (это красиво!)
Подпишитесь на нас
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь