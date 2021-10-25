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19:08 (мск), источник: Газета.Ру

В Одессе суд приговорил воров к чтению стихов Тараса Шевченко

В Одессе Малиновский районный суд приговорил двух воров 23 и 19 лет к году условно, а также обязал их прочесть произведения Тараса Шевченко, Марка Твена и некоторых других авторов. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на текст судебного решения.

Источник: Reuters

Согласно материалам дела, на территории автостоянки двое молодых людей украли автомагнитолу, три динамика и рычаг коробки передач из автомобиля ВАЗ, а также автомагнитолу из «Волги». В ходе заседания была полностью доказана их вина, но судья учла отсутствие судимостей, наличие супруги и ребенка у одного из подсудимых, чистосердечное признание и сотрудничество со следствием.

Первоначально ребят должны были отправить в тюрьму на срок в три года, но суд заменил наказание на год условно с дополнительными обязанностями, а именно — необходимости прочитать определенные произведения.

В список попали «Приключения Тома Сойера» и «Приключения Гекльберри Финна» Марка Твена, «Белый Клык» Джека Лондона и стих «Минають дни, минають ночи» (Проходят дни, проходят ночи) Тараса Шевченко.

«Учитывая личности обоих обвиняемых, их очень ограниченное развитие и образование, отсутствие понимания отношений собственности, отношений между людьми и непонимание общечеловеческих ценностей, в том числе которые закладываются родителями ребенка в детстве, назначить наказание с определенными особенностями… Суд считает, что на обвиняемых необходимо дополнительно возложить обязанность придерживаться установленных судом требований о совершении определенных действий, которые будут заключаться в чтении книг», — отметила судья.

Было указано, что, «по мнению Федора Достоевского, перестать читать книги — значит перестать мыслить». Поэтому чтение произведений должно, как посчитал суд, стать для подсудимых «стимулом для мышления и познания мира».

Ранее в Великобритании судья выдвинул аналогичный приговор 21-летнему экстремисту Бену Джону. Его освободили от лишения свободы при условии, что он не будет читать ультраправую литературу, и будет отчитываться суду о прочтении английских классических романов.

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