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09:48 (мск), источник: Ведомости

В Роспотребнадзоре сравнили опасность «дельта»-штамма коронавируса и AY.4.2

У врачей нет данных, что новый вариант коронавируса AY.4.2 вызывает более тяжелое течение COVID-19 или что он устойчив к антителам, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на руководителя научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиля Хафизова.

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Источник: РИА "Новости"

«Органы здравоохранения Великобритании опубликовали результаты первичного анализа, и они не показывают убедительных доказательств разницы рисков госпитализации или смерти между VUI-21OCT-01 и исходной “дельтой”», — рассказал Хафизов.

По его словам, этот анализ не скорректировали на ключевые факторы, которые могут повлиять на результаты, такие как возраст и наличие прививки, поэтому результаты стоит интерпретировать с осторожностью.

AY.4.2 — одна из около 50 версий «дельта»-штамма, которую также называют «дельта плюс». Этот вариант был впервые обнаружен в Великобритании в этом году, позже его выявили в других европейских странах, США и Израиле.

Предварительные результаты исследований показывают, что он на 10−15% заразнее своего «прародителя».

В Британии на AY.4.2 приходится около 8% всех зараженных пациентов. В России известно о трех случаях заражения новым вариантом вируса в Москве и Московской области. Большинство российских тест-систем на коронавирус, по данным Роспотребнадзора, могут выявлять новый вариант штамма «дельта» AY.4.2.

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