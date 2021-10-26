08:43 (мск), источник: ТАСС
Умер экс-президент Южной Кореи Ро Дэ У
Ему было 88 лет.
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СЕУЛ, 26 октября. /ТАСС/. Экс-президент Республики Корея Ро Дэ У умер в возрасте 88 лет. Об этом во вторник сообщило агентство Yonhap.
Ро Дэ У исполнял обязанности главы государства с февраля 1988 года по февраль 1993 года. Он выдвигался на этот пост от Демократической либеральной партии. Ро Дэ У стал первым президентом страны, избранным на пять лет без права переизбрания.