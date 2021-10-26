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11:25 (мск), источник: Forbes

Китай начал вакцинировать от COVID-19 детей от трех лет

Китай начал прививать от коронавируса детей от трех до 11 лет. Пока другие страны переходят к стратегии жизни с вирусом, Пекин продолжает бороться с ним с помощью закрытия границ и карантинов.

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Источник: Reuters

Китай начал вакцинировать от коронавируса детей от трех лет, сообщает Bloomberg со ссылкой на местные СМИ. Агентство отмечает, что страна борется с вернувшимся дельта-штаммом и участившимися вспышками заболевания.

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Доступ к вакцине для детей от трех до 11 лет открывают в нескольких местах на территории Китая, пишет агентство. Препаратами, разработанными китайскими Sinovac и Sinopharm, уже прививают подростков 12 лет и старше. Вакцинацию детей от трех лет власти разрешили в июне.

В Китае зафиксирована одна из самых высоких долей привитого населения среди стран с крупнейшими экономиками, отмечает Bloomberg. Власти обеспечили вакцинацию примерно 75% населения, составляющего 1,4 млрд человек.

Последняя вспышка дельта-штамма коронавируса в Китае быстро распространилась с северо-запада страны примерно на десяток провинций, пишет Bloomberg. Во вторник Китай сообщил о 35 случаях заражения внутри страны, четыре из которых пришлись на Пекин.

Пока другие страны переходят к стратегии возобновления экономической деятельности и жизни с вирусом, Китай продолжает использовать для борьбы с ним закрытие границ и карантины.

На прошлой неделе план вакцинации детей в возрасте 5−11 лет представила администрация президента США Джо Байдена, планирующая использовать вакцину от Pfizer и BioNtech. Pfizer оценила эффективность своего препарата для этой возрастной группы в 90,7%.

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