11:16 (мск), источник: m24.ru
Более 40 волонтеров «Лизы Алерт» ищут в Москве Светличную
Более 40 волонтеров «Лиза Алерт» ведут поиск пропавшей в Москве актрисы Светланы Светличной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на поисково-спасательный отряд.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
«К 07:00 в поисковых мероприятиях, которые происходят в трех административных округах Москвы, приняли участие 42 поисковика “Лиза Алерт”, — говорится в сообщении.
Активисты уже обзвонили отделы полиции Москвы и Подмосковья, а также медицинские учреждения. За сутки волонтеры расклеили 2 150 листовок. В поисках актрисы пешие группы прошли более 30 километров.
«Светлана Афанасьевна не найдена, поиск продолжается», — сообщили в отряде.
Ранее в ряде СМИ писали о пропаже звезды советского кино Светланы Светличной. Заявление об этом якобы подал ее сын, однако позже мужчина опроверг данную информацию.
Менеджер Светличной Сергей Рублев заявил, что ему не поступало «тревожных звонков» и сообщений о ее пропаже. Он добавил, что артистка может не выходить на связь из-за особенностей возраста. Рублев также отметил, что женщину регулярно навещают родственники.
В свою очередь, актер Иван Николаев рассказал, что актриса переехала ближе к родственникам, но разговаривать на эту тему не хочет.
Светлана Светличная наиболее известна по ролям в фильмах «Семнадцать мгновений весны», «Бриллиантовая рука» и «Место встречи изменить нельзя».