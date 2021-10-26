Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 26 октябряОткрытие Малого театра, основание первого в мире футбольного союза, штурм Театрального центра на Дубровке и другие события
Фоторепортажи
19Названы победители Wildlife Photographer of the Year
1010 принадлежностей из школы, которые навсегда ушли в прошлое
11:16 (мск), источник: m24.ru

Более 40 волонтеров «Лизы Алерт» ищут в Москве Светличную

Более 40 волонтеров «Лиза Алерт» ведут поиск пропавшей в Москве актрисы Светланы Светличной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на поисково-спасательный отряд.

Источник: Агентство «Москва»

«К 07:00 в поисковых мероприятиях, которые происходят в трех административных округах Москвы, приняли участие 42 поисковика “Лиза Алерт”, — говорится в сообщении.

Активисты уже обзвонили отделы полиции Москвы и Подмосковья, а также медицинские учреждения. За сутки волонтеры расклеили 2 150 листовок. В поисках актрисы пешие группы прошли более 30 километров.

«Светлана Афанасьевна не найдена, поиск продолжается», — сообщили в отряде.

Ранее в ряде СМИ писали о пропаже звезды советского кино Светланы Светличной. Заявление об этом якобы подал ее сын, однако позже мужчина опроверг данную информацию.

Менеджер Светличной Сергей Рублев заявил, что ему не поступало «тревожных звонков» и сообщений о ее пропаже. Он добавил, что артистка может не выходить на связь из-за особенностей возраста. Рублев также отметил, что женщину регулярно навещают родственники.

В свою очередь, актер Иван Николаев рассказал, что актриса переехала ближе к родственникам, но разговаривать на эту тему не хочет.

Светлана Светличная наиболее известна по ролям в фильмах «Семнадцать мгновений весны», «Бриллиантовая рука» и «Место встречи изменить нельзя».

Во время загрузки произошла ошибка.
 Хоккеист-любитель скончался после матча в Новосибирске
В Москве расширили пилот по новой технологии лечения COVID-19
Китай начал вакцинировать от COVID-19 детей от трех лет
Американцев возмутил кашляющий Байден
Болдуин целился в камеру: стали известны подробности убийства
В КНР требуют ответов по инциденту с атомной субмариной США
Россияне назвали Газманова и Гагарину лучшими исполнителями года
В Роспотребнадзоре сравнили опасность «дельта»-штамма и AY.4.2
Gnezdo.ru
Джо Байден серьезно болен - американские СМИ
Печальная новость для тех, у кого есть жилье в РФ
Вот почему вдова Мягкова не появилась на кладбище
ВМФ РФ подготовил "жёсткую" встречу ВМС Британии
Hi-Tech
Раскрыт необычный способ быстро проверить натуральность продуктов Рассказываем, как проверить качество продуктов в магазине с помощью смартфона
Авто
Bentley выпустила Bentayga специально для России Спецсерия британских внедорожников вдохновлена русским балетом
Кино
Наталии Орейро присвоили российское гражданство Российский паспорт получил также 9-летний сын артистки
Товары для дома
5 нужных предметов для тех, кто мерзнет дома
15 крутых товаров, без которых вам не обойтись этой зимой
8 нужных предметов для кухни, которые помогут не выбрасывать еду
Как правильно ухаживать за одеждой и обувью (фото)
Gnezdo.ru
5 признаков, что у вас дворянское происхождение
Что отныне запрещено возить в машине россиянам
Что произошло с Никитой Панфиловым. Грустно
5 внучек актрис, которые затмили бабушек красотой
Леди
Названы самые красивые звезды, увеличившие грудь (мнение хирурга) Случаев, когда установка имплантов помогла звездам чувствовать себя увереннее, немало
Дом
В США продали особняк Аль Капоне. Он стоил больше 1 млрд рублей
5 нужных предметов для тех, кто мерзнет дома
7 интерьеров, где удалось вписать музыкальные инструменты
7 зарубежных ванных комнат с мебелью ИКЕА (это красиво!)
Подпишитесь на нас
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь