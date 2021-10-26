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11:44 (мск), источник: Телеканал 360°

Свадьба принцессы Японии и простого студента привела к протестам

Принцесса Мако, старшая дочь принца страны Акисино, вышла замуж за своего однокурсника — простого студента Кэя Комуро. Такое решение вызвало негодование у Японцев, придерживающихся консервативных взглядов. В день церемонии в Токио даже прошла небольшая акция протеста, о чем сообщил местный телеканал NHK.

Источник: AP 2021

Традиции таковы, что после этого поступка принцесса перестает быть частью императорской семьи и лишается какого-либо титула. Девушка отказалась не только от этого, но и от приданого — большой суммы денег, которую ей должны были отдать после свадьбы.

Сейчас Мако запланировала покинуть родную страну и отправиться вместе с мужем в США. Его пригласили работать в Штаты юристом после окончания университета.

Недовольство консерваторов Японии вызвано двумя причинами. Первая — расстройство отца Мако, который, по их мнению, сожалеет о решении дочери, хоть и не показывает этого.

Вторая причина — странный скандал, связанный с семьей жениха. По слухам, его мать заняла деньги у мужчины, который собирался на ней жениться, но не стала их возвращать.

Об этом говорили плакаты на улицах Токио, на которых протестующие нарисовали Кэя Комуро и его мать.

Источник: AFP 2021
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