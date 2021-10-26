Более половины финнов считают Россию военной угрозой

Опрос Eva проводился с 24 марта по 7 апреля 2021 года. В нем приняли участие 2059 человек в возрасте от 18 до 79 лет. Погрешность оценивается в два-три процентных пункта.
По данным Eva, чем моложе респонденты, тем у них «сильнее негативное отношение» к России.
Также на взгляды финнов влияет их уровень образования: выяснилось, что по мере повышения образованности позитивное отношение к России уменьшается, ниже всего оно среди академиков (21%). Кроме того, имеет значение географическое расположение: позитивнее всего к России относятся в Восточной Финляндии, негативнее всего — в Южной.
Исследователи отмечают, что пока рано говорить о том, что негативное отношение к России стало среди финнов устойчивым трендом. По их словам, в 2018 году настроения жителей Финляндии «изменились в несколько более позитивном направлении». В Eva это связали с проведением чемпионата мира по футболу и саммитом президентов России и США, прошедшем в Хельсинки.
В эту пятницу, 29 октября, президент Финляндии Саули Ниинистё встретится в Москве с президентом России Владимиром Путиным. Они обсудят двусторонние отношения, а также ряд международных вопросов. В прошлый раз лидеры двух стран встречались в августе 2019 года в Финляндии.