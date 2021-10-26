12:24 (мск), источник: BFM.ru
Шесть студенток отчислены за лайки критическому посту в соцсети
В комментарии подвергалось критике решение Высшей школы «Останкино» не проводить занятия в период нерабочих дней и не проводить перерасчет оплаты.
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Студенты Высшей школы «Останкино» заявили, что их отчислили за лайки в соцсетях. Об этом рассказала одна из них, Алиса Тимченко, в своих соцсетях, передает Мockva.ru.
Шесть девушек отметили как понравившийся комментарий одного из пользователей соцсети. Там подвергалось критике решение школы не проводить занятия в период нерабочих дней. При этом студенты все равно обязаны были оплатить учебу. Перерасчет им проводить не планировали.
После этого студентки получили от администрации школы сообщение. В нем их поступок назвали мерзким, а затем шесть человек отчислили.
Встретиться с руководством учебного заведения и получить объяснения произошедшего им так и не удалось, поскольку им заблокировали пропуск на территорию вуза. Теперь они будут подавать в суд.