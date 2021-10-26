12:32 (мск), источник: Новости Mail.ru
Водный грибок стал глобальной угрозой для лягушек
Он быстро распространяется по всему миру.
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Исследователи в Бразилии обнаружили, что патогенный грибок Batrachochȳtrium dendrobatīdis уже уничтожил огромное количество крошечных лиственных лягушек, известных как тыквенные жабы.
Все животные были серьезно заражены вызванным грибком хитридиомикозом, который приводит к анорексии, отслаиванию кожи, потере рефлексов, сердечному приступу и, в конце концов, гибели.
Грибок Batrachochȳtrium dendrobatīdis живет в воде, но лиственные лягушки обитали в глубине джунглей далеко от водоемов. Это еще раз подтвердило теорию, что патогенный грибок переносится не только через зараженную воду, как считалось ранее, но и распространяется в виде спор по воздуху или на перьях птиц.
Batrachochȳtrium dendrobatīdis возник на Корейском полуострове и распространился благодаря глобальной торговле лягушачьим мясом, в том числе съедобной лягушкой-быком, устойчивой к грибку.
Считается, что в Центральной Америке этот Batrachochȳtrium dendrobatīdis привел к исчезновению около 40% видов земноводных. Он распространился также в Австралии, Африке и на Карибах. Это означает, что грибок превратился в глобальную угрозу.
Земноводные чаще гибли после сильных засух в регионе, заметили ученые. Возможно, эти погодные условия ослабили их иммунитет, либо же они чаще «искали спасения» от засухи в воде.
В то же время исследователи сделали и обнадеживающее открытие. Некоторые водные виды живых существ находились в контакте с патогеном дольше и, возможно, выработали определенную устойчивость к инфекции.
По словам ученых, для оценки глобальных рисков земноводным из-за патогена требуются новые масштабные наблюдения.
Анна Лысенко