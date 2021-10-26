Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 26 октябряОткрытие Малого театра, основание первого в мире футбольного союза, штурм Театрального центра на Дубровке и другие события
Фоторепортажи
9Коварная еда: какие продукты еще больше разжигают аппетит
11Объявлены финалисты конкурса Weather Photographer of the Year 2021
13:10 (мск), источник: Газета.Ру

Актрису Светлану Светличную нашли после исчезновения

Актрису Светлану Светличную нашли после сообщений об исчезновении, сообщает «Пятый канал» со ссылкой на осведомленный источник.

Утверждается, что Светличную сотрудники уголовного оперативного розыска обнаружили в студии, она принимала участие в съемках ток-шоу.

О том, что Светличная якобы пропала, стало известно утром 25 октября. По данным интернет-издания Baza, заявление в полицию подал ее сын. Он рассказал, что мама не выходит на связь с 21 октября, что артистка страдает деменцией и может забыть адрес своего дома.

В Гильдии актеров России в свою очередь, рассказали, что за день до исчезновения Светлана Светличная была в организации и просила о юридической помощи, после чего отправилась домой на такси. Позже стало известно, что подвозившего «пропавшую» Светличную водителя опрашивают следователи. 26 октября к поискам актрисы подключились волонтеры.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Читатели сайта Breitbart поддержали Путина после слов о смене пола у детей
Вирусолог назвал категорию людей, которые могут бессимптомно заразиться «дельта»-штаммом
Суд Амстердама признал скифское золото собственностью Украины
Башенный кран упал на детскую поликлинику в Хабаровске
Болдуин целился в камеру: стали известны подробности убийства
Саудовский разведчик рассказал об «отравленном перстне» из РФ
Свадьба принцессы Японии и простого студента привела к протестам
Опрос показал отношение жителей Финляндии к России
Gnezdo.ru
Джо Байден серьезно болен - американские СМИ
Печальная новость для тех, у кого есть жилье в РФ
Вот почему вдова Мягкова не появилась на кладбище
ВМФ РФ подготовил "жёсткую" встречу ВМС Британии
Hi-Tech
Как скрыть свой статус WhatsApp для выбранных контактов Простой способ ограничить круг лиц для просмотра вашего статуса WhatsApp
Авто
Лучшие автомобили в России: какие они? В рамках премии «Топ-5 Авто» сезона 2021/2022 выберут самые важные новинки российского рынка, появившиеся у нас с января по декабрь текущего года
Кино
Наталия Орейро получила российское гражданство Российский паспорт выдали также 9-летнему сыну артистки
Товары для дома
5 нужных предметов для тех, кто мерзнет дома
15 крутых товаров, без которых вам не обойтись этой зимой
8 нужных предметов для кухни, которые помогут не выбрасывать еду
Как правильно ухаживать за одеждой и обувью (фото)
Gnezdo.ru
5 признаков, что у вас дворянское происхождение
Что произошло с Никитой Панфиловым. Грустно
5 внучек актрис, которые затмили бабушек красотой
5 актеров, которые были женаты на одной женщине
Леди
Названы самые красивые звезды, увеличившие грудь (мнение хирурга) Случаев, когда установка имплантов помогла звездам чувствовать себя увереннее, немало
Дом
В США продали особняк Аль Капоне
5 нужных предметов для тех, кто мерзнет дома
7 интерьеров, где удалось вписать музыкальные инструменты
7 зарубежных ванных комнат с дешевой мебелью
Подпишитесь на нас
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь