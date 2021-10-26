13:25 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые впервые заметили след внегалактической планеты
Однако больше узнать о ней астрономы смогут только через 70 лет.
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Астрономы впервые заметили признаки существования планеты за пределами нашей галактики.
Ученые не сомневаются, что большинство звездных систем во Вселенной (а таких не менее 100 миллиардов в каждой из 10 триллионов галактик) имеют планеты, но до сих пор экзопланеты не наблюдали за пределами Млечного Пути из-за огромных расстояний.
Однако недавно космическая рентгеновская обсерватория «Чандра» получила первое подтверждение существования внегалактической планеты в галактике Водоворот (М 51), сообщает NASA.
Один из способов обнаружения экзопланет — наблюдать, не случается ли периодически небольшое снижение яркости звезды, когда перед ней проходит планета, неуловимая даже для самых мощных телескопов из-за низкой освещенности и сравнительно небольших размеров.
«Чандра» заметила ослабление рентгеновских лучей от «рентгеновской двойной» системы под названием M51-ULS-1 в М 51, в которой звезда, похожая на Солнце, находится на орбите вокруг нейтронной звезды или черной дыры.
Если наблюдение подтвердится, это будет означать открытие первой внегалактической планеты на расстоянии около 28 миллионов световых лет от Земли. Это в тысячи раз дальше, чем найденные экзопланеты в Млечном Пути. По размерам такая планета примерно отвечает Сатурну, а расстояние от нее до двойной звезды примерно в два раза больше расстояния от Сатурна до Солнца.
Само открытие стало для астрономов небольшой сенсацией, но подтвердить или опровергнуть его ученые не смогут еще примерно 70 лет. Ровно столько времени должно пройти, чтобы планета снова оказалась перед двойной системой и ненадолго снизила ее яркость.
Ранее астрономы «составили» необычное изображение галактики Водоворот из 25 тысяч фото других галактик.
Анна Лысенко