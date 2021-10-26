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14:23 (мск), источник: Новости Mail.ru

«Инопланетный» сигнал из космоса разочаровал астрономов

Его происхождение оказалось более «приземленным».

Источник: Reuters

Потенциальный «сигнал пришельцев», исходящий от Проксимы Центавра, имеет земное происхождение.

Такой вывод сделали ученые из Исследовательского центра SETI в Беркли после двухлетнего изучения интригующего «послания» из космоса.

В апреле 2019 года австралийский телескоп Murriyang в Парксе уловил очень своеобразный радиосигнал, который, казалось, исходил от ближайшей соседней звезды, Проксимы Центавра, в 4,24 световых годах от нас. Очевидного объяснения ему ученые не нашли, так что астрономы, задействованные в проектах по поиску внеземной жизни, стали проверять его на наличие техносигнатур.

Так называют научные маркеры существования технологий. В данном случае ученые решили проверить, не сообщает ли сигнал, получивший название blc1, о каких-нибудь внеземных технологиях. Интрига заключалась и в том, что в системе Проксимы Центавра существуют две экзопланеты, одна из которых расположена в так называемой обитаемой зоне своей звезды, то есть в той зоне, в пределах которой на планетах может существовать жидкая вода.

По словам Софии Шейх из Исследовательского центра SETI, сигнал был «уникально похож на сигнал, который мы ожидаем из космоса». Он длился несколько часов, что исключало спутники и самолеты. Если бы blc1 имел естественное происхождение, то должен был бы повторяться с определенной периодичностью, но команда никогда не наблюдала его снова.

Однако детальное изучение сигнала разочаровало ожидающих найти подтверждение внеземной жизни.

«Мы можем с уверенностью сказать, что blc1 согласуется с человеческими радиочастотными помехами от какой-то наземной технологии», — сказала The Daily Beast Шейх, соавтор двух новых исследований по blc1, опубликованных в Nature Astronomy.

Фактически blc1 имеет ту же частоту, что и другие радиопомехи, которые были обнаружены примерно в то же время — в апреле 2019 года. Более того, в данных было обнаружено более 60 «копий» сигнала, все с очень явными признаками радиопомех.

Хотя команда до сих пор точно не знает, что было источником blc1, инопланетное происхождение этого сигнала исключено.

Шейх и ее коллеги не считают это расследование пустой тратой времени, ведь оно помогло улучшить алгоритмы для поиска техносигнатур.

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