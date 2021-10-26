Лена Летучая объяснила отчисление студенток из Высшей школы «Останкино»

«Выражая недовольство уходом нашей Школы на незапланированные выходные, и распространяя в соц.сетях ложную информацию, наши теперь уже бывшие студентки, решили, что саботирование подобных антиковидных мер — лучшее, что можно было предпринять на сегодняшний день. Конечно же, я должна официально заявить, что ни посты в Instagram, ни лайки к этим постам к отчислению этих студенток не имеют никакого отношения», — рассказала она.
По словам Летучей, руководство школы и в дальнейшем будет пресекать попытки «саботирования Указов и ограничений».
«Высшая Школа “Останкино” всегда отличалась неукоснительным соблюдением законодательства РФ. Мы и впредь не будем допускать саботирования подобных Указов и ограничений. А также, нарушения дисциплины в стенах Высшей Школы “Останкино”, — пояснила телеведущая.
Ранее преподаватель Высшей школы «Останкино» Давид Шнейдеров назвал клеветой жалобу об отмене занятий. Он заявил, что студенты невнимательно прочитали сообщения о переносе занятий.