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15:30 (мск), источник: Газета.Ру

Лена Летучая объяснила отчисление студенток из Высшей школы «Останкино»

Студенток Высшей школы кино и телевидения «Останкино» отчислили не из-за лайков к комментарию с критикой учебного заведения в Instagram, а за «саботирование антиковидных мер». Об этом «Газете.Ru» рассказала телеведущая, преподаватель Высшей школы кино и телевидения «Останкино» Лена Летучая.

«Выражая недовольство уходом нашей Школы на незапланированные выходные, и распространяя в соц.сетях ложную информацию, наши теперь уже бывшие студентки, решили, что саботирование подобных антиковидных мер — лучшее, что можно было предпринять на сегодняшний день. Конечно же, я должна официально заявить, что ни посты в Instagram, ни лайки к этим постам к отчислению этих студенток не имеют никакого отношения», — рассказала она.

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По словам Летучей, руководство школы и в дальнейшем будет пресекать попытки «саботирования Указов и ограничений».

«Высшая Школа “Останкино” всегда отличалась неукоснительным соблюдением законодательства РФ. Мы и впредь не будем допускать саботирования подобных Указов и ограничений. А также, нарушения дисциплины в стенах Высшей Школы “Останкино”, — пояснила телеведущая.

Ранее преподаватель Высшей школы «Останкино» Давид Шнейдеров назвал клеветой жалобу об отмене занятий. Он заявил, что студенты невнимательно прочитали сообщения о переносе занятий.

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