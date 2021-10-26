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15:22 (мск), источник: Газета.Ру

Переболевшая COVID-19 Гузеева обратилась к «людоедам»

Телеведущая Лариса Гузеева, на днях выписавшаяся из больницы, критически отозвалась о тех, кто считает, что звезды не болеют коронавирусом, а в больницы ложатся «для вида» — ради агитации к вакцинации. Хейтеров она назвала «людоедами» в своем аккаунте в Instagram.

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«Особая ненависть и злоба к людям публичным, в частности к моим коллегам Наде Бабкиной, Александру Васильеву ну и как без меня… Людоеды, остановитесь, мы не делаем за счет Государства пластические операции, притворяясь больными, мы не получаем денег за то, что лежим в больнице и я не собираюсь никого агитировать прививаться. Это не моя миссия», — написала она.

Гузеева отметила, что у «нормального человека» не может быть столько злобы и ненависти к переболевшим ковидом.

«Очень меня человекообразные разозлили. И да, когда вам прилетает страшная обратка, не задавайте себе вопрос: за что? Вот за это все. Людоеды», — резюмировала телеведущая.

Ранее сообщилось, что телеведущая лечилась от коронавируса три недели в больнице № 40 в Коммунарке, где из-за ухудшения состояния ей назначали терапию для предотвращения «цитокинового шторма».

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