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16:02 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

Собянин подписал постановление о повышении минимальной пенсии с городской доплатой до 21 тыс. 193 ₽

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о повышении минимальной пенсии с городской доплатой до 21 тыс. 193 ₽ Об этом сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума правительства города.

Источник: РИА "Новости"

«С 1 января 2022 года городская доплата к пенсии и социальные выплаты москвичам будут проиндексированы на 4,8%. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Величина городского социального стандарта минимального дохода неработающих пенсионеров вырастет до 21 тыс. 193 ₽ Доплату к пенсии получают 2,1 млн москвичей», — говорится в сообщении.

Перечисляются также категории населения, в отношении которых на 4,8% будут увеличены размеры единовременных и ежемесячных социальных выплат. Речь идет в том числе о малообеспеченных семьях с детьми; многодетных семьях, детях граждан, погибших в результате террористических актов, техногенных и иных катастроф; детях и родителях погибших военнослужащих, семьях, воспитывающим детей-инвалидов или инвалидов с детства; ветеранах Великой Отечественной войны и участниках обороны Москвы; ветеранах боевых действий, тружениках тыла, ветеранах труда, детях войны, реабилитированных гражданах, юбилярах супружеской жизни, долгожителях в возрасте 100 лет и старше и других льготных категориях граждан.

«По традиции в 2022 году будут произведены единовременные выплаты к социально значимым мероприятиями и памятным датам: годовщине Победы в Великой Отечественной войне, началу контрнаступления советских войск под Москвой, аварии на Чернобыльской АЭС. Размер этих выплат будет определен отдельными решениями правительства города», — отмечается в сообщении.

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